Карди Би рассекретила свою вторую беременность: обнаженное фото взорвало Сеть

29 июня 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Карди Би рассекретила свою вторую беременность: обнаженное фото взорвало Сеть
Певица Карди Би
instagram.com/iamcardib

Певица Карди Би во второй раз станет мамой.

Читайте такжеЖена Андрея Джеджулы заразилась коронавирусом от родственника: семья скрывала, что у него COVID-19
Американская рэп-звезда Карди Би умеет эпатировать публику своими выходками и нарядами. Поэтому неудивительно, что рассказать о своей второй беременности артистка решила именно таким способом.

Карди появилась на сцене премии BET Awards в костюме, который подчеркивал ее интересное положение. Позже на своей странице в Инстаграм Карди опубликовала обнаженное фото, на котором продемонстрировала уже довольно большой животик. Снимок за сутки собрал более 13 миллионов лайков.

instagram.com/iamcardib

Читайте такжеХто зверху-11: чем удивит телезрителей новый сезон проекта
На каком сроке беременности и какого пола будущий малыш – певица решила оставить втайне. В подписи к публикациям звезда лишь отметила, что ее дети будут сильно любить друг друга и много спорить, потому что между ними три года разницы.

instagram.com/iamcardib

Напомним, Карди Би и Offset поженились в 2017 году, а через год у пары родилась дочь Калчер. Спустя пару месяцев после рождения ребенка певица обвинила своего супурга в измене. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании.

В начале 2019 года пара помирилась. Однако в сентябре 2020 года Карди подала на развод со своим мужем и потребовала опеки над дочерью, однако в итоге примирилась с мужем.

instagram.com/iamcardib

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд беременность социальные сети пикантные фото голые звезды новости Инстаграм беременные звезды Карди Би

Материалы по теме

Затерянный мир: сенсационная находка – в Карпатах нашли мистические петроглифы
Новости

Затерянный мир: сенсационная находка – в Карпатах нашли мистические петроглифыЭксклюзив
Хто зверху-11: чем удивит телезрителей новый сезон проекта
Анонсы на ТВ

Хто зверху-11: чем удивит телезрителей новый сезон проекта
Жена Андрея Джеджулы заразилась коронавирусом от родственника: семья скрывала, что у него COVID-19
Новости

Жена Андрея Джеджулы заразилась коронавирусом от родственника: семья скрывала, что у него COVID-19
Что делать, если мужчина не хочет жениться: советы психолога
Психология

Что делать, если мужчина не хочет жениться: советы психолога

Популярное на сайте

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления
Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета

Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета
Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие

Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие
Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Популярное видео

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)

Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK