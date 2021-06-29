Карди Би рассекретила свою вторую беременность: обнаженное фото взорвало Сеть
Певица Карди Би во второй раз станет мамой.
Карди появилась на сцене премии BET Awards в костюме, который подчеркивал ее интересное положение. Позже на своей странице в Инстаграм Карди опубликовала обнаженное фото, на котором продемонстрировала уже довольно большой животик. Снимок за сутки собрал более 13 миллионов лайков.
Напомним, Карди Би и Offset поженились в 2017 году, а через год у пары родилась дочь Калчер. Спустя пару месяцев после рождения ребенка певица обвинила своего супурга в измене. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании.
В начале 2019 года пара помирилась. Однако в сентябре 2020 года Карди подала на развод со своим мужем и потребовала опеки над дочерью, однако в итоге примирилась с мужем.
Напомним,