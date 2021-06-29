Карди Би рассекретила свою вторую беременность: обнаженное фото взорвало Сеть

Певица Карди Би во второй раз станет мамой.

Американская рэп-звезда Карди Би умеет эпатировать публику своими выходками и нарядами. Поэтому неудивительно, что рассказать о своей второй беременности артистка решила именно таким способом.

Карди появилась на сцене премии BET Awards в костюме, который подчеркивал ее интересное положение. Позже на своей странице в Инстаграм Карди опубликовала обнаженное фото, на котором продемонстрировала уже довольно большой животик. Снимок за сутки собрал более 13 миллионов лайков.

instagram.com/iamcardib

На каком сроке беременности и какого пола будущий малыш – певица решила оставить втайне. В подписи к публикациям звезда лишь отметила, что ее дети будут сильно любить друг друга и много спорить, потому что между ними три года разницы.

instagram.com/iamcardib

Напомним, Карди Би и Offset поженились в 2017 году, а через год у пары родилась дочь Калчер. Спустя пару месяцев после рождения ребенка певица обвинила своего супурга в измене. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании.

В начале 2019 года пара помирилась. Однако в сентябре 2020 года Карди подала на развод со своим мужем и потребовала опеки над дочерью, однако в итоге примирилась с мужем.

instagram.com/iamcardib

Напомним,