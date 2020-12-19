Карди Би подарила супругу-рэперу авто за полмиллиона долларов ‒ видео

19 декабря 2020 18:00 Катерина Даниленко
Карди Би подарила супругу-рэперу авто за полмиллиона долларов ‒ видео
Певица Карди Би с мужем Offset
социальная сеть Instagram

Карди Би известна своими дорогими покупками и тратой сотен тысяч долларов.

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По итогам 2020 года знаменитость не вошла в рейтинг самых богатых людей, однако решила продемонстрировать свое состояние, совершив дорогостоящую покупку. Девушка сделала роскошный подарок не себе, а любимому мужу, рэперу Offset на его 29-летие.

Звезда приобрела Lamborghini Aventador SVJ золотистого цвета и устроила сюрприз для супруга в разгар вечеринки. Артистка собрала всех друзей семьи во дворе и презентовала подарок. Видео появилось в соцсети музыканта.

Спасибо, детка,
‒ лаконично поблагодарил жену счастливый Offset.

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К слову, глава семейства также любит радовать супругу и дочь дорогостоящими сумками, бриллиантами и автомобилями. Так, в 2018 году мужчина подарил любимой Rolls-Royce за 330 тысяч долларов.

Напомним,

Певица Карди Би с мужем Offset / социальная сеть Instagram

Lamborghini Aventador SVJ / социальная сеть Instagram
 

 

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