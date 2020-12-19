Карди Би подарила супругу-рэперу авто за полмиллиона долларов ‒ видео
Карди Би известна своими дорогими покупками и тратой сотен тысяч долларов.
Звезда приобрела Lamborghini Aventador SVJ золотистого цвета и устроила сюрприз для супруга в разгар вечеринки. Артистка собрала всех друзей семьи во дворе и презентовала подарок. Видео появилось в соцсети музыканта.
Спасибо, детка,‒ лаконично поблагодарил жену счастливый Offset.
Напомним,
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