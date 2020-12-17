Анна Курникова и Энрике Иглесиас поделились редкими фото своих подросших детей

16 декабря – особенная дата для Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса.

В этот день три года назад Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями. В семье теннисистки и певца родилась замечательная двойня – сын Николас и дочь Люси.

С момента рождения наследников звездная пара старается скрывать их от посторонних глаз. Анна и Энрике еще не появлялись с ними на светских мероприятиях и не украшали мировые глянцы.

Также редко Николас и Люси появляются в соцсетях своих родителей. Однако в честь дня рождения звездная пара решила показать поклонникам, как же подросли их дети.

Сын Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса / instagram.com/annakournikova

В ночь на 17 декабря Курникова опубликовала на своей странице в Инстаграм две фотографии. В кадре 3-летние Люси и Николас улыбаясь, смотрят в камеру.

Снимки очень понравились поклонникам теннисистки и певца. Они засыпали малышей комплиментами и заявили, что Люси растет точной копией своего легендарного отца.

Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса / instagram.com/annakournikova

Напомним,