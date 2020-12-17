Анна Курникова и Энрике Иглесиас поделились редкими фото своих подросших детей
16 декабря – особенная дата для Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса.
С момента рождения наследников звездная пара старается скрывать их от посторонних глаз. Анна и Энрике еще не появлялись с ними на светских мероприятиях и не украшали мировые глянцы.
Также редко Николас и Люси появляются в соцсетях своих родителей. Однако в честь дня рождения звездная пара решила показать поклонникам, как же подросли их дети.
Снимки очень понравились поклонникам теннисистки и певца. Они засыпали малышей комплиментами и заявили, что Люси растет точной копией своего легендарного отца.