После смерти актера сериалов "Возвращение Мухтара", "Женский доктор" его органы трансплантировали четверым людям
Актер Андрей Панас после своей смерти спас жизни четверых людей.
Основатель Всеукраинской платформы донорства Ирина Заславец на своей странице в Фейсбук сообщила, что органы Андрея трансплантировали четверым людям, что спасло им жизнь. Согласие, чтобы использовать органы для донорства, дали жена и сестра погибшего.
Впервые в Украине провели операцию по пересадке органа ребенку от донора посмертно. 3-летней девочке пересадили почку.
Вторую почку от донора пересадили 50-летнему жителю Киевской области. Донорская печень помогла облегчить состояние еще одному пациенту – 59-летнему мужчине.
Что касается сердца - здесь тоже неожиданность. С полуночи оно бьется в груди 34-летнего мужчины. Несколько лет он страдал от дилатационной кардиомиопатии, мышца растягивалась и не могла качать кровь, без трансплантаций его время было очень ограниченным, а он лишь несколько месяцев, как стал отцом! - пишет Заславец.
Фильмография актера насчитывает 16 кинопроектов, среди которых: "Возвращение Мухтара", "Женский доктор-3", "Мой милый найденыш", "Швабра", "СБУ. Спецоперация" и другие.
Напомним,