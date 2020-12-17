После смерти актера сериалов "Возвращение Мухтара", "Женский доктор" его органы трансплантировали четверым людям

17 декабря 2020 02:30 Юлия Крутиева
После смерти актера сериалов
Актер Андрей Панас
kino-teatr.ru

Актер Андрей Панас после своей смерти спас жизни четверых людей.

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Несколько дней назад, во время сильного гололеда в Киеве, упал и ударился головой звезда сериалов Андрей Панас. Это падение привело к тяжелой черепно-мозговой травме и в последствии к смерти 38-летнего актера.

Основатель Всеукраинской платформы донорства Ирина Заславец на своей странице в Фейсбук сообщила, что органы Андрея трансплантировали четверым людям, что спасло им жизнь. Согласие, чтобы использовать органы для донорства, дали жена и сестра погибшего.

Впервые в Украине провели операцию по пересадке органа ребенку от донора посмертно. 3-летней девочке пересадили почку.

Вторую почку от донора пересадили 50-летнему жителю Киевской области. Донорская печень помогла облегчить состояние еще одному пациенту – 59-летнему мужчине.

Что касается сердца - здесь тоже неожиданность. С полуночи оно бьется в груди 34-летнего мужчины. Несколько лет он страдал от дилатационной кардиомиопатии, мышца растягивалась и не могла качать кровь, без трансплантаций его время было очень ограниченным, а он лишь несколько месяцев, как стал отцом! - пишет Заславец.

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Похоронили Андрея Панаса 13 декабря в Киеве, в большой праздник Андрея Первозванного. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Фильмография актера насчитывает 16 кинопроектов, среди которых: "Возвращение Мухтара", "Женский доктор-3", "Мой милый найденыш", "Швабра", "СБУ. Спецоперация" и другие.

Актер Андрей Панас / kino-teatr.ru

Напомним,

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