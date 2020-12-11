Потап спас Юрия Горбунова от аварии во время гололеда: подробности инцидента

11 декабря 2020 12:12 Юлия Крутиева
Потап спас Юрия Горбунова от аварии во время гололеда: подробности инцидента
Телеведущий Юрий Горбунов
instagram.com/gorbunovyuriy

Вечер 10 декабря Юрий Горбунов запомнит надолго.

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Вчера во второй половине дня в Киеве пошел дождь, и небольшая минусовая температура превратила столицу в сплошной каток. Это спровоцировало множество аварий на дорогах, переломов и ушибов у людей от падения на тротуарах.

Телеведущего Юрия Горбунова гололед также не обошел стороной. И супруг Кати Осадчей едва не попал в аварию.

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Однако Потап, который живет по соседству и на удивление в тот момент оказался рядом, спас Юрия. Всеми подробностями происшествия Горбунов поделился с поклонниками на своей странице в Инстаграм. И в комментариях сразу отметил, что резина на авто у него стоит зимняя.

Знаете, что такое настоящий сосед? – пишет в Сети телеведущий. – Это человек, который не просто живет по соседству. Это человек, который в нужную минуту приходит на помощь. Так как сегодня, когда на склоне, на въезде в гараж, моя неуправляемая машина неслась в забор и припаркованное рядом авто. Как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И тут как замедленная сцена из кино - я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!

Напомним,

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