Потап спас Юрия Горбунова от аварии во время гололеда: подробности инцидента
11 декабря 2020 12:12
Телеведущий Юрий Горбунов
instagram.com/gorbunovyuriy
Вечер 10 декабря Юрий Горбунов запомнит надолго.
в Киеве пошел дождь, и небольшая минусовая температура превратила столицу в сплошной каток. Это спровоцировало множество аварий на дорогах, переломов и ушибов у людей от падения на тротуарах.
Телеведущего Юрия Горбунова гололед также не обошел стороной. И супруг Кати Осадчей едва не попал в аварию.
Знаете, что такое настоящий сосед? – пишет в Сети телеведущий. – Это человек, который не просто живет по соседству. Это человек, который в нужную минуту приходит на помощь. Так как сегодня, когда на склоне, на въезде в гараж, моя неуправляемая машина неслась в забор и припаркованное рядом авто. Как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И тут как замедленная сцена из кино - я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!
Напомним,