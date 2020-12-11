МАСКА: Оля Полякова появилась на съемках шоу в халате и с полотенцем на голове
11 декабря 2020 10:10
Юлия Крутиева
Звездный детектив оригинального шоу «МАСКА», премьера которого состоится на телеканале «Украина», Оля Полякова не перестает удивлять поклонников экстравагантными образами, которые она создает специально для проекта.
В этот раз поп-королева Оля Полякова
превзошла саму себя, появившись на публике в белом банном халате и с полотенцем на голове. При этом на шее и запястьях певицы красуется множество разнообразных аксессуаров в виде цепей.
МАСКА: Оля Полякова появилась на съемках шоу в халате и с полотенцем на голове / пресс-служба
Такой нестандартный наряд дополняют игривые локоны, которые выглядывают из-под полотенца. Казалось бы, под халатом Оли нет никакой одежды, но это не так – артистка одета в сексуальный белый боди, украшенный мерцающими камнями.
Я прям из душа и в шоу «МАСКА». Все пишут, что я дико изменилась. Давайте версии, что я отрезала, а что пришила? – шутливо написала Оля Полякова в своем Instagram.
МАСКА: Оля Полякова появилась на съемках шоу в халате и с полотенцем на голове / пресс-служба
Звезду сразу же засыпали комплиментами в комментариях, отметив, что Оля выглядит потрясающе.
Отметим, звездными детективами грандиозного шоу «МАСКА» станут известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко. Задача звездных детективов в музыкальном шоу «МАСКА» – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.
Напомним,