МАСКА: Оля Полякова появилась на съемках шоу в халате и с полотенцем на голове

11 декабря 2020 10:10 Юлия Крутиева
МАСКА: Оля Полякова появилась на съемках шоу в халате и с полотенцем на голове
Певица Оля Полякова
пресс-служба

Звездный детектив оригинального шоу «МАСКА», премьера которого состоится на телеканале «Украина», Оля Полякова не перестает удивлять поклонников экстравагантными образами, которые она создает специально для проекта.

Читайте такжеАферистки: Розамунд Пайк против Питера Динклэйджа в новом детективном триллере
В этот раз поп-королева Оля Полякова превзошла саму себя, появившись на публике в белом банном халате и с полотенцем на голове. При этом на шее и запястьях певицы красуется множество разнообразных аксессуаров в виде цепей.

МАСКА: Оля Полякова появилась на съемках шоу в халате и с полотенцем на голове / пресс-служба

Такой нестандартный наряд дополняют игривые локоны, которые выглядывают из-под полотенца. Казалось бы, под халатом Оли нет никакой одежды, но это не так – артистка одета в сексуальный белый боди, украшенный мерцающими камнями.

Я прям из душа и в шоу «МАСКА». Все пишут, что я дико изменилась. Давайте версии, что я отрезала, а что пришила? – шутливо написала Оля Полякова в своем Instagram.

МАСКА: Оля Полякова появилась на съемках шоу в халате и с полотенцем на голове / пресс-служба

Звезду сразу же засыпали комплиментами в комментариях, отметив, что Оля выглядит потрясающе.

Читайте такжеЮлия Санина похвасталась снимками в купальнике на отдыхе в Египте
Отметим, звездными детективами грандиозного шоу «МАСКА» станут известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко. Задача звездных детективов в музыкальном шоу «МАСКА» – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Оля Полякова социальные сети канал Украина новости телешоу образы звезд Маска телешоу 2021

Материалы по теме

Холостячка: во время знакомства с семьями участников, Ксения Мишина найдет их скелеты в шкафу
Новости

Холостячка: во время знакомства с семьями участников, Ксения Мишина найдет их скелеты в шкафу
Кохання на виживання-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.12.2020)
Телешоу

Кохання на виживання-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.12.2020)
Вышел первый трейлер продолжения Молчания ягнят
Премьеры

Вышел первый трейлер продолжения Молчания ягнят
Эмбер Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп
Новости

Эмбер Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK