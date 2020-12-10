94-летняя Елизавета II готовится к пополнению в семье
Мир уже сбился со счету, сколько же правнуков у Елизаветы II.
О грядущем пополнении в семье сообщила дочь принцессы Анны - Зара - и ее муж Майк Тиндолл. Супружеская пара находится в ожидании рождения третьего ребенка.
Этой радостной новостью поделился Майк Тиндолл. 41-летний мужчина опубликовал пост в своем подкасте The Good, The Bad & The Rugby.
У меня была замечательная неделя – мы получили результаты УЗИ, скоро родится третий Тиндолл, - написал счастливый мужчина.
Сейчас Зара и Майк безумно счастливы. Они постараются сделать все возможное, чтобы третья беременность правнучки Елизаветы II прошла легко.
Напомним,