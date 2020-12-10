94-летняя Елизавета II готовится к пополнению в семье

Мир уже сбился со счету, сколько же правнуков у Елизаветы II.

Практически каждый год королевская семья радует мир новостями о пополнении. Вот и 2021 год не станет исключением, ведь Елизавета II вновь станет прабабушкой.

О грядущем пополнении в семье сообщила дочь принцессы Анны - Зара - и ее муж Майк Тиндолл. Супружеская пара находится в ожидании рождения третьего ребенка.

Этой радостной новостью поделился Майк Тиндолл. 41-летний мужчина опубликовал пост в своем подкасте The Good, The Bad & The Rugby.

У меня была замечательная неделя – мы получили результаты УЗИ, скоро родится третий Тиндолл, - написал счастливый мужчина.

Майк Тиндолл и Зара с детьми / instagram.com/life.of.a.duchess

Сейчас Майк вместе с Зарой воспитывают двух дочерей: 6-лентнюю Мию Грейс и 2-летнюю Лину Элизабет. У пары могло быть трое детей, но перед рождением второй дочери Зара перенесла выкидыш.

Сейчас Зара и Майк безумно счастливы. Они постараются сделать все возможное, чтобы третья беременность правнучки Елизаветы II прошла легко.

Напомним,