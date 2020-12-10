94-летняя Елизавета II готовится к пополнению в семье

10 декабря 2020 14:10 Юлия Крутиева
94-летняя Елизавета II готовится к пополнению в семье
Королева Елизавета II
instagram.com/theroyalfamily

Мир уже сбился со счету, сколько же правнуков у Елизаветы II.

Читайте такжеЗлата Огневич рассказала о своей необычной суперспособности
Практически каждый год королевская семья радует мир новостями о пополнении. Вот и 2021 год не станет исключением, ведь Елизавета II вновь станет прабабушкой.

О грядущем пополнении в семье сообщила дочь принцессы Анны - Зара - и ее муж Майк Тиндолл. Супружеская пара находится в ожидании рождения третьего ребенка.

Этой радостной новостью поделился Майк Тиндолл. 41-летний мужчина опубликовал пост в своем подкасте The Good, The Bad & The Rugby.

У меня была замечательная неделя – мы получили результаты УЗИ, скоро родится третий Тиндолл, - написал счастливый мужчина.

Майк Тиндолл и Зара с детьми / instagram.com/life.of.a.duchess
Читайте такжеХто зверху-10: Андрей Шабанов на съемках проекта остался без штанов
Сейчас Майк вместе с Зарой воспитывают двух дочерей: 6-лентнюю Мию Грейс и 2-летнюю Лину Элизабет. У пары могло быть трое детей, но перед рождением второй дочери Зара перенесла выкидыш. 

Сейчас Зара и Майк безумно счастливы. Они постараются сделать все возможное, чтобы третья беременность правнучки Елизаветы II прошла легко.

Напомним, 

Облако тегов

Елизавета II социальные сети королева Елизавета II новости беременные звезды

Материалы по теме

Юлия Санина похвасталась снимками в купальнике на отдыхе в Египте
Новости

Юлия Санина похвасталась снимками в купальнике на отдыхе в Египте
Кохання на виживання-4: участники погрязли в болоте, и один из них едва не терял сознание посреди трясины
Новости

Кохання на виживання-4: участники погрязли в болоте, и один из них едва не терял сознание посреди трясиныЭксклюзив
Игорь Ласточкин стал "черненькой" из НеАнгелов и выступил в мини-платье на сцене со Славой Каминской
Новости

Игорь Ласточкин стал "черненькой" из НеАнгелов и выступил в мини-платье на сцене со Славой Каминской
Гороскоп на 11 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 11 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK