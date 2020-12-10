Кохання на виживання-4: участники погрязли в болоте, и один из них едва не терял сознание посреди трясины
Во время испытания в Куско, участник "Кохання на виживання-4" терял сознание посреди трясины.
Их было тяжело нести, – вспоминает Маша. – Из-за маленьких ручек кувшины нельзя было нормально взять. Вода хлестала в разные стороны. Хоть мы и вылили часть, у меня были мокрющие не только штаны, но и трусы. Когда дул ветер, в мокрых вещах было очень холодно.
По дороге супруги встречали местных жителей, которые давали задания Сереже. Каждый провал ложился грузом на плечи девушки.
Мне складывали камни в манту (слинг для переноса грузов, которую перуанки используют вместо рюкзака – Прим. Ред). Было сложно их нести сзади на спине, – говорит Маша. – Они тянули манту, которая передавливала горло. Поэтому временами было тяжело дышать.
Вишенкой на «торте» испытания стали поиски ключа от шкатулки с деньгами в болоте.
Там невозможно было быстро двигаться, ноги погружались все глубже и глубже, – рассказывает Маша. – Глянув на Сережу, чуть не теряющего сознание, я испугалась. Появилась куча мыслей в голове, как я его буду спасать, если не могу пошевелиться сама.
Хотя пара и не нашла ключ, испытание закончилось удачно. Как и поездка. Они остались вместе и работают над своими отношениями. Что ждет других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Напомним,