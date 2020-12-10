Кохання на виживання-4: участники погрязли в болоте, и один из них едва не терял сознание посреди трясины

Эксклюзив 10 декабря 2020 01:30 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участники погрязли в болоте, и один из них едва не терял сознание посреди трясины
Кохання на виживання-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2020)
пресс-служба Нового канала

Во время испытания в Куско, участник "Кохання на виживання-4" терял сознание посреди трясины.

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Город Куско расположен в Андах на высоте 3400 метров над уровнем моря. Чтобы привыкнуть к климатическим условиям высокогорья, нужно пожить там минимум полгода. Но у участников реалити «Кохання на виживання» Маши и Сережи не было на это времени. В сжатые сроки они должны были пройти пять испытаний и разобраться в своих отношениях. Одна из проверок проходила среди лагун Кинса Кочуа. Пара прошла шесть километров, неся кувшины с водой.

Их было тяжело нести, – вспоминает Маша. – Из-за маленьких ручек кувшины нельзя было нормально взять. Вода хлестала в разные стороны. Хоть мы и вылили часть, у меня были мокрющие не только штаны, но и трусы. Когда дул ветер, в мокрых вещах было очень холодно.

Кохання на виживання-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2020) / кадр из программы

По дороге супруги встречали местных жителей, которые давали задания Сереже. Каждый провал ложился грузом на плечи девушки.

Мне складывали камни в манту (слинг для переноса грузов, которую перуанки используют вместо рюкзака – Прим. Ред). Было сложно их нести сзади на спине, – говорит Маша. – Они тянули манту, которая передавливала горло. Поэтому временами было тяжело дышать.

Кохання на виживання-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2020) / кадр из программы

Вишенкой на «торте» испытания стали поиски ключа от шкатулки с деньгами в болоте.

Там невозможно было быстро двигаться, ноги погружались все глубже и глубже, – рассказывает Маша. – Глянув на Сережу, чуть не теряющего сознание, я испугалась. Появилась куча мыслей в голове, как я его буду спасать, если не могу пошевелиться сама.

Кохання на виживання-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2020) / кадр из программы

Хотя пара и не нашла ключ, испытание закончилось удачно. Как и поездка. Они остались вместе и работают над своими отношениями. Что ждет других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним, 

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