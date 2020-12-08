Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу

8 декабря 2020 12:50 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу
Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу
пресс-служба Нового канала

Ради любимой участник реалити «Кохання на виживання-4» Сергей должен был выстоять несколько раундов с чемпионом Латинской Америки по тайскому боксу.

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Каждое испытание в реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) позволяет понять ценность отношений. Нужно ли паре быть вместе или лучше разойтись и не мучить друг друга? Это хотела понять и молодая семья Сергея и Маши. Они прилетели в Перу, потому что им надоели разногласия в отношениях.  

Он вспыльчивый, – рассказывала девушка. – Может сказать, что я тупица, калека или еще что-то. Становится обидно, я начинаю плакать. Хочу, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах он не выплескивал на меня свои эмоции.

Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу / пресс-служба

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На одном из испытаний парень мог выплеснуть эмоции в бою против чемпиона по тайскому боксу. Маша должна была ответить на вопросы о предпочтениях супруга, но за каждый ее неправильный ответ его наказывали боем.  

Не хотел выходить на ринг, – признается Сергей. – Было сложно драться. Ждал, когда уже закончится раунд. Хотя я и принял тактику обороняться, противник сильно ударил меня в живот – стало не очень хорошо.

Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу / пресс-служба Нового канала

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Парень скрутился от боли. А ведущий досрочно остановил раунд. Чем закончится это испытание для пары, и почему еще до начала проверки девушка была вся в слезах – узнаете сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.  

Напомним, 

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