Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу
8 декабря 2020 12:50
Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу
пресс-служба Нового канала
Ради любимой участник реалити «Кохання на виживання-4» Сергей должен был выстоять несколько раундов с чемпионом Латинской Америки по тайскому боксу.
«Кохання на виживання» (Новый канал) позволяет понять ценность отношений. Нужно ли паре быть вместе или лучше разойтись и не мучить друг друга? Это хотела понять и молодая семья Сергея и Маши. Они прилетели в Перу, потому что им надоели разногласия в отношениях.
Он вспыльчивый, – рассказывала девушка. – Может сказать, что я тупица, калека или еще что-то. Становится обидно, я начинаю плакать. Хочу, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах он не выплескивал на меня свои эмоции.
Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу / пресс-служба
Не хотел выходить на ринг, – признается Сергей. – Было сложно драться. Ждал, когда уже закончится раунд. Хотя я и принял тактику обороняться, противник сильно ударил меня в живот – стало не очень хорошо.
Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу / пресс-служба Нового канала
Напомним,