Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020

8 декабря 2020 12:05 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020
пресс-служба Нового канала

В следующий этап модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» должны были пройти четыре девушки. Но ведущая решила иначе.

Читайте такжеХлои Кардашьян снялась обнаженной ради рекламы обуви
Неделя самоидентификации на проекте «Супер Топ-модель по-украински», который Новый канал показывает по понедельникам, прошла успешно не у всех девушек. 

В то время, когда Дашу Майстренко назвали лучшей участницей недели, ее подруга Арина Любителева оказалась за шаг до ухода из проекта. Девушка не справилась со съемкой социального видео для будущего поколения - ее подвело крайне плохое знание украинского языка.

Учитывая, что у нас социальный сезон, девушки должны говорить о своей позиции уверенно, вести за собой людей. Это одна из главных черт, которыми должна обладать победительница, - отметила ведущая Нового канала Алла Костромичева. - Вдохновляет ли видео Арины на перемены? Вряд ли.

Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020 / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеВладимира Дантеса обвинили в плагиате, сравнив его песню с хитом ямайской певицы
Работа Иры Мойсак также не полностью удовлетворила экспертов. Так что именно она оказалась в номинации вместе с Ариной. И пока девушки со слезами на глазах и дрожью в коленках ждали вердикт Аллы, она приняла решение, которого не ожидал никто.

Я решила, что на этой неделе «Супер Топ-модель по-украински» не покинет никто. А уже в следующем выпуске Арину и Иру ждет битва за жизнь. Их работа на первом испытании решит, кто продолжит борьбу за победу, а кто отправится домой за шаг до финала, - объяснила ведущая.

Ира Мойсак / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеМАСКА: Оля Полякова предстала в экстравагантном черно-белом мини-платье
Таким образом, борьбу за победу на проекте продолжили: Арина Любителева, Ира Мойсак, Саша Литвин, Таня Брык и Даша Майстренко. Кто покинет проект - Арина или Ира - узнаете уже в следующем выпуске.

Арина Любителева / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети кто покинул шоу новости телешоу телешоу 2020 Супер Топ-модель по-украински

Материалы по теме

МастерШеф-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу
Новости

Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу
Пришелец: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 08.12.2020)
Сериалы

Пришелец: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 08.12.2020)
Финалистами фестиваля памяти Муслима Магомаева стали участники "Голоса страны"
Новости

Финалистами фестиваля памяти Муслима Магомаева стали участники "Голоса страны"

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)

Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK