Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020

Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020

В следующий этап модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» должны были пройти четыре девушки. Но ведущая решила иначе.

Неделя самоидентификации на проекте «Супер Топ-модель по-украински» , который Новый канал показывает по понедельникам, прошла успешно не у всех девушек.

В то время, когда Дашу Майстренко назвали лучшей участницей недели, ее подруга Арина Любителева оказалась за шаг до ухода из проекта. Девушка не справилась со съемкой социального видео для будущего поколения - ее подвело крайне плохое знание украинского языка.

Учитывая, что у нас социальный сезон, девушки должны говорить о своей позиции уверенно, вести за собой людей. Это одна из главных черт, которыми должна обладать победительница, - отметила ведущая Нового канала Алла Костромичева. - Вдохновляет ли видео Арины на перемены? Вряд ли.

Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020 / пресс-служба Нового канала

Работа Иры Мойсак также не полностью удовлетворила экспертов. Так что именно она оказалась в номинации вместе с Ариной. И пока девушки со слезами на глазах и дрожью в коленках ждали вердикт Аллы, она приняла решение, которого не ожидал никто.

Я решила, что на этой неделе «Супер Топ-модель по-украински» не покинет никто. А уже в следующем выпуске Арину и Иру ждет битва за жизнь. Их работа на первом испытании решит, кто продолжит борьбу за победу, а кто отправится домой за шаг до финала, - объяснила ведущая.

Ира Мойсак / пресс-служба Нового канала

Таким образом, борьбу за победу на проекте продолжили: Арина Любителева, Ира Мойсак, Саша Литвин, Таня Брык и Даша Майстренко. Кто покинет проект - Арина или Ира - узнаете уже в следующем выпуске.

Арина Любителева / пресс-служба Нового канала

Напомним,