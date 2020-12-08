Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020
В следующий этап модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» должны были пройти четыре девушки. Но ведущая решила иначе.
В то время, когда Дашу Майстренко назвали лучшей участницей недели, ее подруга Арина Любителева оказалась за шаг до ухода из проекта. Девушка не справилась со съемкой социального видео для будущего поколения - ее подвело крайне плохое знание украинского языка.
Учитывая, что у нас социальный сезон, девушки должны говорить о своей позиции уверенно, вести за собой людей. Это одна из главных черт, которыми должна обладать победительница, - отметила ведущая Нового канала Алла Костромичева. - Вдохновляет ли видео Арины на перемены? Вряд ли.
Я решила, что на этой неделе «Супер Топ-модель по-украински» не покинет никто. А уже в следующем выпуске Арину и Иру ждет битва за жизнь. Их работа на первом испытании решит, кто продолжит борьбу за победу, а кто отправится домой за шаг до финала, - объяснила ведущая.