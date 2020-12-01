Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

1 декабря 2020 22:05 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
пресс-служба

7 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.

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Смотрите в 8 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински: На этой неделе участницам модельного реалити Нового канала представилась возможность пройти путь самоидентификации. Это ответ на вопрос об отношении личности к самой себе и видение себя в обществе. Они заглянули в прошлое на фотосессии «Скифы», дефилировали на sup-бордах, чувствовали себя в роли последних людей на земле на съемках социального ролика. Но всем ли удастся продолжить борьбу за триумфальное возвращение?

8 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите 07.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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