Из-за угрожающей позы Леси Никитюк во время конкурса участница модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) даже расплакалась.

Степь. Ведущая Леся Никитюк прицеливается из охотничьего ружья. Напротив — девушка, которая держит руками рога лося. Так проходили съемки «Супер Топ-модели по-украински» во время командировки в Херсонскую область.

Одна из фотосессий подняла серьезную тему: борьбу с браконьерством. Модели стали животными, которые занесены в Красную книгу Украины, и отыгрывали момент, когда зверь попадает в капкан человеческой жестокости. Среди них - лось, в которого перевоплотилась Саша Литвин.

Мы пытаемся достучаться до людей, которые любят брать в руки ружье и идти стрелять по лосям, - отметила приглашенный звездный эксперт недели Леся Никитюк. -Только представьте: за последние годы в Украине популяция лося европейского сократилась с 14 тысячи до четырех тысяч.

Супер Топ-модель по-украински: Леся Никитюк довела участницу реалити до слез / пресс-служба Нового канала

Во время фотосессии Леся решила помочь сделать Саше сильный кадр. Ведущая Нового канала взяла реквизит - ружье - и направила его на девушку, чтобы та прочувствовала всю боль животного.

У меня появилась идея сделать так, чтобы ружье было видно из-под объектива, - объяснила Никитюк. - Я начала кричать: «Выстрел!» После этого в ее глазах появились дикость и страх, они просили о спасении.

Супер Топ-модель по-украински: Леся Никитюк довела участницу реалити до слез / пресс-служба Нового канала

Когда я стала на колени, эмоции не выходили разве что из ушей: просто представила, что я лось и меня сейчас убьют. Я реально почувствовала это, начала плакать. Мне было очень больно, - поделилась чувствами Литвин.

Супер Топ-модель по-украински: Леся Никитюк довела участницу реалити до слез / пресс-служба Нового канала

Удалось ли ей все-таки получить успешный кадр, узнаете уже сегодня. Также в выпуске наконец-то раскроют имя девушки, которую Соня Плакидюк хочет вернуть на проект.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,