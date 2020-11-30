Актер мелодрамы "Объятия лжи" Дмитрий Ульянов рассказал о секретах счастливых отношений

30 ноября 2020 00:23 Юлия Крутиева
Актер мелодрамы
Актер Дмитрий Ульянов
пресс-служба канала СТБ

В декабре на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production.

Читайте такжеХолостячка: сразу 2 участника покинули проект в 6 выпуске от 27.11.2020
В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Пока зрители ожидают премьеру проекта «Объятия лжи», Дмитрий Ульянов, исполнивший главную роль, рассказал, что, по его мнению, является залогом счастливых отношений.

Сериал "Объятия лжи" / пресс-служба канала СТБ

Совсем скоро зрители СТБ будут следить за перипетиями в отношениях Тимура и Наны, которых в юности разлучило фатальное недоразумение. Дмитрий Ульянов, исполнивший главную роль, уже 18 лет счастлив в браке. В преддверии премьеры сериала, актер поделился своими секретами гармоничных отношений.

Секрет один – постоянная работа. Это тяжелейший труд – жить с другим человеком, идти на компромиссы, стараться чувствовать другого человека, что он ощущает, уметь прощать. Это банальные слова, но это очень сложно. Проще обидеться, навсегда забыть. Но когда вы создаете что-то общее, семью и все что этому сопутствует, тем более, когда есть дети, что для меня очень важно, я считаю, что дети ни в коем случае не ответственны за какое-то плохое настроение родителей, они не причём, если мама с папой не могут договориться. Бывают разные кризисные ситуации, при желании, всегда можно их преодолеть. Но при желании, хотя бы с одной стороны. Тогда можно это как-то сгладить. Иногда бывает, что с двух сторон нет такого желания. В общем, это тяжелый труд. Нужно терпение, терпение и терпение, - делится Дмитрий Ульянов.

Актер мелодрамы "Объятия лжи" Дмитрий Ульянов / пресс-служба

Не пропустите премьеру сериала «Объятия лжи» в декабре на телеканале СТБ.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд СТБ социальные сети отношения новости Объятия лжи актер Дмитрий Ульянов

Материалы по теме

ONUKA впервые показала 6-месячного сына: трогательные фото малыша
Новости

ONUKA впервые показала 6-месячного сына: трогательные фото малыша
Танці з зірками-2020: кто победил в шоу 29.11.2020
Новости

Танці з зірками-2020: кто победил в шоу 29.11.2020
Пришелец: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Сериалы

Пришелец: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Пришелец: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Сериалы

Пришелец: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Популярное видео

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK