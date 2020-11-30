Актер мелодрамы "Объятия лжи" Дмитрий Ульянов рассказал о секретах счастливых отношений
В декабре на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production.
Совсем скоро зрители СТБ будут следить за перипетиями в отношениях Тимура и Наны, которых в юности разлучило фатальное недоразумение. Дмитрий Ульянов, исполнивший главную роль, уже 18 лет счастлив в браке. В преддверии премьеры сериала, актер поделился своими секретами гармоничных отношений.
Секрет один – постоянная работа. Это тяжелейший труд – жить с другим человеком, идти на компромиссы, стараться чувствовать другого человека, что он ощущает, уметь прощать. Это банальные слова, но это очень сложно. Проще обидеться, навсегда забыть. Но когда вы создаете что-то общее, семью и все что этому сопутствует, тем более, когда есть дети, что для меня очень важно, я считаю, что дети ни в коем случае не ответственны за какое-то плохое настроение родителей, они не причём, если мама с папой не могут договориться. Бывают разные кризисные ситуации, при желании, всегда можно их преодолеть. Но при желании, хотя бы с одной стороны. Тогда можно это как-то сгладить. Иногда бывает, что с двух сторон нет такого желания. В общем, это тяжелый труд. Нужно терпение, терпение и терпение, - делится Дмитрий Ульянов.
Не пропустите премьеру сериала «Объятия лжи» в декабре на телеканале СТБ.
Напомним,