МастерШеф-10: кто покинул шоу в 13 выпуске от 28.11.2020
28 ноября 2020 22:40
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 13 выпуске от 28.11.2020
28 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10»
нужно было приготовить по два ресторанных блюда – ньокки и различные вариации ризотто. Однако делали они это в плену сетей, над землей. Кто не справился с заданием?
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 13 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинул Александр Горчаков.
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 13 выпуске от 28.11.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 5 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.