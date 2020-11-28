МастерШеф-10: кто покинул шоу в 13 выпуске от 28.11.2020

28 ноября 2020 22:40 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 13 выпуске от 28.11.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 13 выпуске от 28.11.2020

28 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

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На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» нужно было приготовить по два ресторанных блюда – ньокки и различные вариации ризотто. Однако делали они это в плену сетей, над землей. Кто не справился с заданием?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 13 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинул Александр Горчаков.

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 13 выпуске от 28.11.2020 / пресс-служба

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 5 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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