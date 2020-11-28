Григорий Решетник стал папой в третий раз
Кристина и Григорий Решетник стали родителями в третий раз!
О радостном событии родители счастливые родители рассказала сами на своих страницах в соцсетях. В сети они опубликовали фото, на котором запечатлены их руки и ручка новорожденного.
Тепер я - багатодітний тато. У нас народився 3-ій синочок! Він справжній красунчик! Я дякую своїй коханій дружині-героїні за цей подарунок! Мені здається, що відсьогодні я вмію літати!
Як ми на тебе чекали, наша третя величезна любов, – написала в Инстаграм Кристина Решетник.
Поздравляем Кристину и Григория Решетник с пополнением в семье! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!
Напомним,