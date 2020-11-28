Григорий Решетник стал папой в третий раз

28 ноября 2020 11:58 Юлия Крутиева
Григорий Решетник стал папой в третий раз

Кристина и Григорий Решетник стали родителями в третий раз!

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Сегодня, 28 ноября, в одном из частных роддомов Киева супруга телеведущего Григория Решетника родила третьего ребенка. У пары на свет появился сынок.

О радостном событии родители счастливые родители рассказала сами на своих страницах в соцсетях. В сети они опубликовали фото, на котором запечатлены их руки и ручка новорожденного.

Тепер я - багатодітний тато. У нас народився 3-ій синочок! Він справжній красунчик! Я дякую своїй коханій дружині-героїні за цей подарунок! Мені здається, що відсьогодні я вмію літати!

Як ми на тебе чекали, наша третя величезна любов, – написала в Инстаграм Кристина Решетник.

Поздравляем Кристину и Григория Решетник с пополнением в семье! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!

Напомним,

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