Леся Никитюк – о самом дорогом подарке от любимого: Заходит в гримерку, будто он ведущий шоу
Никогда не догадаетесь, что парень презентовал Лесе Никитюк на день рождения.
Мне его на день рождения подарил парень. Когда заводчица прислала видео двух щенков, чтобы мы выбрали, сразу обратила внимание на Рафика, – с улыбкой вспоминает Леся. – Его донимал тявканьем щенок-братик, а Рафаэль спал как ни в чем не бывало. Решила взять соню. Когда мы пришли за собакой, заводчица сказала, что все же лучше, чтобы пес сам выбрал хозяина. Соня подошел, лег на меня и уснул. Вот так Рафик и появился в моей жизни.
Со своим песиком Леся Никитюк – не разлей вода. Расстаются они только когда хозяйка уезжает со своей «Le Маршруткой».
Например, съемочный павильон «Хто зверху?» – это третий дом Рафика. Там его очень любят, – говорит она. – Вы бы видели, как он туда забегает. Со всеми здоровается, ко всем лезет на руки. Заходит в гримерку, будто он ведущий этого шоу, а не я или Притула.
Подаренный парнем щенок стал самым дорогим для Леди Ле.
Он лучший пес в мире. Когда съемки поздно заканчиваются, и утром я отсыпаюсь, Рафик меня не будит, – признается ведущая Новому каналу. – Бывает и так, что встаю, а он еще спит. Когда смотрю, как бедные хозяева ни свет ни заря гуляют с собаками, думаю: «Боже, Рафик, ты просто золотой пес».
Ради чего пришлось оставить Рафаэля на все лето в Хмельницком, можно увидеть каждую субботу в 12:00 в шоу «Le Маршрутка» на Новом канале.
Напомним,