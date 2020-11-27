МАСКА: Олю Полякову в дерзком образе Барби сравнили с Анджелиной Джоли

27 ноября 2020 13:05 Юлия Крутиева
МАСКА: Олю Полякову в дерзком образе Барби сравнили с Анджелиной Джоли
Маска - новое детективное шоу на канале Украина
социальная сеть Instagram

Телеканал «Украина» активно работает над грандиозным шоу «МАСКА». Звездный детектив проекта Оля Полякова предстала в кукольном и одновременно дерзком образе.

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Для масштабного шоу «МАСКА» поп-королева выбрала экстраординарный наряд – соблазнительное полупрозрачное мини черного цвета и высокие ботфорты в тон к платью. А вот прическа и макияж у Оли достаточно нежные – объемные локоны, маленький бантик в волосах, черные стрелки и розовые губы создают по-настоящему кукольный образ.

Оля Полякова в кукольном образе / пресс-служба

Звезда снова примерила яркие голубые линзы, хотя в предыдущий раз снимала их достаточно драматично.

Девочки и мальчики, а мы опять сниматься. У меня невероятно фантазийный мейкап. Мыши плакали, кололись, но все равно продолжали жрать кактус – буду опять мучать глазки, – отметила звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова на своей странице в Instagram.

Фолловеры пришли в восторг от нового образа Оли. Многие из них отметили невероятную схожесть певицы с Анджелиной Джоли.

Комментарии под фото также оставили певица Надя Дорофеева, звездный психолог Наталия Холоденко и дизайнер Катя Сильченко.

Оля Полякова в образе Барби на шоу МАСКА / пресс-служба

Напомним,

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