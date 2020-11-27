МАСКА: Олю Полякову в дерзком образе Барби сравнили с Анджелиной Джоли
Телеканал «Украина» активно работает над грандиозным шоу «МАСКА». Звездный детектив проекта Оля Полякова предстала в кукольном и одновременно дерзком образе.
Звезда снова примерила яркие голубые линзы, хотя в предыдущий раз снимала их достаточно драматично.
Девочки и мальчики, а мы опять сниматься. У меня невероятно фантазийный мейкап. Мыши плакали, кололись, но все равно продолжали жрать кактус – буду опять мучать глазки, – отметила звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова на своей странице в Instagram.
Фолловеры пришли в восторг от нового образа Оли. Многие из них отметили невероятную схожесть певицы с Анджелиной Джоли.
Комментарии под фото также оставили певица Надя Дорофеева, звездный психолог Наталия Холоденко и дизайнер Катя Сильченко.
Напомним,