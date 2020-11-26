ТОП новогодних фильмов от актера "СуперКопов" Эрика Блищика

На новогодние праздники у всех нас появляется много свободного времени. В такие моменты особенно хочется побыть рядом со своими близкими людьми.

«Один дома»

Мы спросили у актера сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Эрика Блищика: какие фильмы входят в его ТОП-фильмов must see. Выбирайте свой вариант и вперед создавать зимнее новогоднее настроение!

Это кино, на котором выросло целое поколение. Поэтому оно у меня на первом месте! Традиционная комедия о совсем маленьком мальчике, который в Рождественскую ночь остается дома один. Это один из моих любимых фильмов.

Приключения «S Николая»

События разворачиваются в украинских Карпатах. Ко второкласснику Артему накануне Дня Святого Николая неожиданно приходит сам святой Николай. Но на самом деле – это вор в костюме волшебника. Мальчику вместе с сестрой-подростком и местной детворой придется проявить настоящую смелость, сплоченность и находчивость, чтобы победить вора и спасти настоящего Супер Николая.

«Реальная любовь»

Это фильм, в котором параллельно развиваются 9 историй. Но каждая история в результате оказывается связана с другими. Все эти истории и персонажи переплетаются между собой в Рождественский вечер.

«Плохой Санта»

Вилли – алкоголик, неудачник, который провел некоторое время за решеткой. Он вместе со своим напарником Маркусом, чернокожим-карликом, занимается грабежами крупных торговых центров. А вот саму историю вы должны посмотреть сами!

Ну, и напоследок, я бы посоветовал вам посмотреть церковное богослужение в Киево-Печерской Лавре. Именно в Рождественский вечер. Так получается, что Новый год и Рождество мы все будем (скорее всего) праздновать именно дома. Из-за карантинных правил мы не сможем попасть в церковь в такой большой праздник. Богослужение онлайн нельзя назвать фильмом, но я считаю, что это неотъемлемой частью нашего праздника. Всем хороших просмотров! И хороших праздников вам, друзья!

Напомним,