«Я скинув шість кіло»: Валентин Міхієнко – про результати ранкової зарядки
Эксклюзив 18 мая 2022 19:00
«Я скинув шість кіло»: Валентин Міхієнко – про результати ранкової зарядки
Пресслужба Нового каналу
Свою щоденну традицію гуморист Валентин Міхієнко прищеплює підписникам в Instagram.
Валентин Міхієнко вирішив своїм прикладом мотивувати людей робити фізичні вправи. Щоранку у прямому ефірі Instagram він проводить зарядку для своїх підписників.
Ідея виникла вже давно. Ми з друзями майже щодня просто робили зарядку. Я став помічати, що від неї і фізичне здоров’я стало поліпшуватись, і тіло підтягнулося, і моральний стан покращився. Дуже класно почуваєшся протягом дня, якщо зранку зробив зарядку, – розповідає Валік. – Я почав проводити руханку онлайн для своїх підписників. Вона в нас спочатку з елементами гімнастики, щоб розтягнути все, що позатискало вночі. А потім ідуть силові вправи: присідання, віджимання, прес, бьорпі. Постійно намагаюсь урізноманітнювати зарядку, знаходити нові приколи, вправи. Людям дуже заходить! Я отримую класний фідбек. Дякують, інколи скидають у дірект свої результати. Ми з ними переписуємося. Молодці всі, хто робить зарядку! Я от скинув кілограмів шість точно. Це при тому, що просто роблю ранкові вправи й не наїдаюся перед сном.
Інколи до зарядки Валіка долучаються його зіркові друзі.
Були Вова Дантес, Коля Зирянов, Андрій Лузан, Вова Шумко, Анатолій Анатоліч, – каже імпровізатор. – Дуже класно, коли приходить гість, пропонує свою зарядку, і ти повторюєш. Окрім Дантеса! Він якісь такі вправи показував… Я навіть раз не зміг віджатися так, як він. Але деякі його вправи все ж перейняв, і тепер ми робимо їх щоранку. З Анатолієм Анатолічем був класний прямий ефір. Він запропонував виконати «100 бьорпі челендж». Це дуже крута виснажлива вправа. Завдання таке: зробити 100 бьорпі, неважливо за скільки часу. Можна було передихати або одразу намагатися зробити якнайбільше. Зрештою нам вдався цей челендж – за 15 з копійками хвилин. А потім я такий: «Оу, клас, я молодець!»
Щодня для зарядки разом з підписниками обираємо нову музику, – каже Валік. – Переважно українських виконавців. По-перше, вона в нас класна. По-друге, Instagram не банить прямий ефір за її використання. Перед вправами ми розігріваємось, танцюючи. В кінці зарядки у нас афірмація. Я кажу якісь фрази, а підписники повторюють. Були афірмації на гарний настрій, на сексуальність. І головна – на перемогу України.