«Я скинув шість кіло»: Валентин Міхієнко – про результати ранкової зарядки

Эксклюзив 18 мая 2022 19:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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«Я скинув шість кіло»: Валентин Міхієнко – про результати ранкової зарядки
«Я скинув шість кіло»: Валентин Міхієнко – про результати ранкової зарядки
Пресслужба Нового каналу

Свою щоденну традицію гуморист Валентин Міхієнко прищеплює підписникам в Instagram.

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Доведений факт: фізичні навантаження знижують рівень стресу та додають сил. Тільки от не завжди легко змусити себе зайнятися спортом чи зробити хоч невелику руханку. Учасник Improv Live Show, яке показує Новий канал, Валентин Міхієнко вирішив своїм прикладом мотивувати людей робити фізичні вправи. Щоранку у прямому ефірі Instagram він проводить зарядку для своїх підписників.

Ідея виникла вже давно. Ми з друзями майже щодня просто робили зарядку. Я став помічати, що від неї і фізичне здоров’я стало поліпшуватись, і тіло підтягнулося, і моральний стан покращився. Дуже класно почуваєшся протягом дня, якщо зранку зробив зарядку, – розповідає Валік. – Я почав проводити руханку онлайн для своїх підписників. Вона в нас спочатку з елементами гімнастики, щоб розтягнути все, що позатискало вночі. А потім ідуть силові вправи: присідання, віджимання, прес, бьорпі. Постійно намагаюсь урізноманітнювати зарядку, знаходити нові приколи, вправи. Людям дуже заходить! Я отримую класний фідбек. Дякують, інколи скидають у дірект свої результати. Ми з ними переписуємося. Молодці всі, хто робить зарядку! Я от скинув кілограмів шість точно. Це при тому, що просто роблю ранкові вправи й не наїдаюся перед сном.

Інколи до зарядки Валіка долучаються його зіркові друзі.

Були Вова Дантес, Коля Зирянов, Андрій Лузан, Вова Шумко, Анатолій Анатоліч, – каже імпровізатор. – Дуже класно, коли приходить гість, пропонує свою зарядку, і ти повторюєш. Окрім Дантеса! Він якісь такі вправи показував… Я навіть раз не зміг віджатися так, як він. Але деякі його вправи все ж перейняв, і тепер ми робимо їх щоранку. З Анатолієм Анатолічем був класний прямий ефір. Він запропонував виконати «100 бьорпі челендж». Це дуже крута виснажлива вправа. Завдання таке: зробити 100 бьорпі, неважливо за скільки часу. Можна було передихати або одразу намагатися зробити якнайбільше. Зрештою нам вдався цей челендж – за 15 з копійками хвилин. А потім я такий: «Оу, клас, я молодець!»

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Ранкові руханки імпровізатора Міхієнка – суцільне задоволення. Оскільки він не просто показує вправи, а й жартує та заряджає людей позитивом. А Валік це дуже круто вміє!

Щодня для зарядки разом з підписниками обираємо нову музику, – каже Валік. – Переважно українських виконавців. По-перше, вона в нас класна. По-друге, Instagram не банить прямий ефір за її використання. Перед вправами ми розігріваємось, танцюючи. В кінці зарядки у нас афірмація. Я кажу якісь фрази, а підписники повторюють. Були афірмації на гарний настрій, на сексуальність. І головна – на перемогу України.

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