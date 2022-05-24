Ігор Пупков назвав ТОП-5 сучасних українських фільмів

Эксклюзив 24 мая 2022 15:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Ігор Пупков назвав ТОП-5 сучасних українських фільмів
Ігор Пупков назвав ТОП-5 сучасних українських фільмів
Пресслужба каналу Україна

Український кінематограф все частіше приваблює глядачів глибокими та цікавими стрічками на будь-який смак.

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Ведучий новин «Сьогодні» на каналі «Україна» та авторського YouTube-проєкту «БІЗНЕС-ФРОНТ» Ігор Пупков розповів про своїх фаворитів.  

«Мої думки тихі». 2020, режисер - Антоніо Лукіч.

За сюжетом, молодий звукорежисер отримує замовлення – записати голоси рідкісних закарпатських тварин та птахів. Для Вадима це шанс отримати роботу в Канаді і переїхати до омріяної країни. Тож, хлопець вирушає на пошуки крижня метушливого, але… у супроводі мами! Іронічна та наполеглива Галина, у виконанні неперевершеної Ірми Вітовської, переконана, що син переживає життєву кризу, а хто, як не мама знає, як цьому зарадити. У цій трагікомедії про одвічне питання стосунків батьків і дітей є над чим подумати і над чим посміятися.

«Ціна правди». 2019, режисерка - Аґнєшка Голланд.

Історичний трилер, знятий у копродукції України, Польщі та Великої Британії, розкриває історію людини, яка першою розповіла світові про одну з найстрашніших трагедій українського народу – Голодомор. Валлійський журналіст Ґарет Джонс, приїздить в СРСР, де дізнається, що за удавано успішною радянською реальністю приховуються жорстка цензура, масові репресії, суцільна брехня, спекуляції і змови. Британський репортер починає розслідувати злочини тоталітарного режиму. Попри переслідування спецслужб, погрози та утиски журналіст має відкрити світову правду. Правду, ціна якої надзвичайно висока.

«Пульс». 2021, режисер - Сергій Чеботаренко.

Справжнє джерело мотивації та натхнення. Після страшної автокатастрофи юна спортсменка майже втрачає зір. Здавалося б, головна героїня має вчитися жити заново, а про мрію усього життя – Олімпійські ігри, - годі й думати. Утім, як ми знаємо, здаватися – не вихід. Ніколи. Це фільм про неймовірну силу духу. В основі сюжету лежить реальна історія української легкоатлетки, чемпіонки та п’ятикратної призерки Паралімпіади Оксани Ботурчук.

«Заборонений». 2019, режисер - Роман Бровко.

Кінострічка розповідає про життя, творчість та боротьбу з радянською системою видатного поета Василя Стуса. Тут ви побачите, як розгортається дисидентський рух, як митець знаходить відраду у творчості, сумнозвісний судовий процес над поетом, перебування у таборі особливого режиму та останні дні життя Героя України. У цьому фільмі сплелись гідність і підлість, героїзм і зрада, спокуса і відповідальність, та звісно, любов. Біографічна драма вкотре нагадує, чому Стус був і залишається совістю української нації.

«Додому». 2019, режисер - Наріман Алієв.

Саме той випадок, коли від першої до останньої хвилини проживаєш усі події разом з героями фільму. Втративши у війні на сході старшого сина, кримський татарин Мустафа прагне повернути тіло на Батьківщину, у Крим, і поховати за мусульманськими традиціями. Головний герой вирушає в непросту дорогу, а разом з ним – молодший син. Ключова цитата з фільму: «Кому ми будемо потрібні, якщо не потрібні один одному?». Тут і пошуки власної ідентичності, і переосмислення цінностей, і біль українського та кримськотатарського народів. Глибоке, відверте, самобутнє кіно, яке ще довго не відпускатиме вас після перегляду.

Нагадаємо, що канал «Україна» продовжує транслювати загальнонаціональний марафон «Єдині новини» і брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу «Україна» наразі виходять в ефірі телеканалу «Індиго TV».

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