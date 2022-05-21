Міка Ньютон вперше розповіла про рідну сестру, яка служить в ЗСУ

21 мая 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Міка Ньютон вперше розповіла про рідну сестру, яка служить в ЗСУ
Співачка Міка Ньютон
instagram.com/mikanewton

Відома співачка Mika Newton в інтерв’ю журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна», зізналась, яку позицію прийняла щодо кар’єри в росії ще у 2014-му році та що вплинуло на це.

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Співачка та акторка Міка Ньютон у 2011 році представляла Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», а одразу після цього емігрувала в Америку. Всі 11 років артистка будувала життя і кар’єру на заході, і, якщо спочатку літала до росії з концертами, після першого нападу країни-агресора на Україну обірвала всі зв’язки з нею. І виявляється, на чітку проукраїнську позицію Mika Newton вплинуло виховання.

Я поставила крапку на кар’єрі та друзях в росії у 2014 році. Жила собі спокійно в Америці, робила тут кар’єру і заробляла гроші. Це мій вибір, як українки. Я виросла на Західній Україні. Фотографія Степана Бандери простояла в серванті все моє дитинство. Я завжди питала діда – хто це, чому цей дядько в нашому серванті? Все так красиво було викладено і Степан Бандера… тож нехай називають мене бандерівкою, якби ж їм всім здоров’я! Я свій вибір зробила в 2014 році, і це повага до моїх рідних, до бабусів і дідусів, яких вже, на жаль, немає. Я думаю вони б не пережили це все, що зараз відбувається, – прокоментувала співачка Mika Newton.

Співачка Міка Ньютон / instagram.com/mikanewton

Артистка зазначила – незважаючи на те, що більше 10 років живе за кордоном, готова всіма силами підтримувати рідну країну та народ, адже це її коріння і домівка батьків, які змушені були тікати від війни. Тому вона продовжує давати благодійні концерти і виступати у різних штатах з ціллю зібрати кошти для України, щоб у найближчому майбутньому поїхати на батьківщину.

Там залишилась моя сестричка, вона служить в ЗСУ. Я про це ніколи не говорила. Вже 24 роки вона майор української армії, а її чоловік – полковник. Вони разом на передовій, – зізналася Міка Ньютон. – Я хочу поїхати в Україну. Хочу побачити сестричку і взагалі свою країну. Може, якось допоможу там – волонтеритиму. Але тут є також робота – я співаю, веду заходи в підтримку України і тому поки можу, збиратиму гроші та передаватиму додому. Я, як українка, роблю все і продовжуватиму робити.

Нагадаємо,

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