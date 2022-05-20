Маша Єфросініна зізналася, хто зі знаменитостей став її психологом під час війни

20 мая 2022 22:48 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Маша Єфросініна зізналася, хто зі знаменитостей став її психологом під час війни
Ведуча Маша Єфросініна
instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча Маша Єфросініна в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розповіла, з ким із зірок найчастіше влаштовує перекличку.

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Ведуча Маша Єфросініна розповіла, що підтримує стосунки з багатьма друзями. Зірка зазначає, що всі зовсім по-іншому стали спілкуватися.

Зараз інтонація наших спілкувань в чатах зовсім рідна. Більше стало відеодзвінків, чатів, перекличок. У нас є чат «Дівчата», де з Астаф’євою, з Сонечкою Плакидюк, з Поляковою завжди перекличка: «Дівчата, хто, де, як? Розкажіть, який настрій. Запишіть відео». З багатьма, і з тими навіть, з ким я абсолютно не спілкувалася або спілкувалася на світських заходах на рівні привіт-привіт, – розповіла ведуча.

Ведуча Маша Єфросініна / instagram.com/mashaefrosinina

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Єфросініна зізналася, що люди мистецтва дуже чутливі до трагедії. Сама Маша зазначає, що вбита зсередини, адже на той вогонь, завдяки якому вона могла творити, щось живе і оголене, туди впала бомба. Ведуча розповіла, що її чоловік людина з холодним, математичним складом розуму, стратег, раціональний – реагував по-своєму. Він замкнувся, приймав рішення і діяв. Тож поведінково було зовсім не видно по ньому, що він страждає, хоча він, переконана Єфросініна, страждав.

Творчі люди – нас всіх ніби повбивали. Перший місяць війни моїм психологом була Олена Кравець. Я дуже плакала, коли приймала рішення їхати з країни. Я говорила з нею. Вона мені казала: «Ти повернеш собі життя потім, але ти ніколи не повернеш собі дітей. Діти не повинні лишатися без майбутнього або з мамою, яка з’їде з глузду. Бо страх, який ти відчуваєш кожного вечора, сидячи в бомбосховищі буде тебе руйнувати, знищувати твою спроможність допомагати іншим. Ти не будеш ані дітям допомагати, ані людям». І вона мені, як мантру, це промовляла кожні два дні. А я тільки плакала їй у слухавку. А вона методично та розсудливо, як Оленка може, говорила. Міг хтось мені сказати, що Олена Кравець стане моєю психологинею – я б ніколи не повірила. Але після цієї фрази завжди є лише одна фраза: але і в війну ми всі не вірили, – говорить Маша Єфросініна.

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