Олена Кравець відверто зізналася, чому в неї сталися два викидні

27 травня 2026 20:18 Олександр КІва
Пізніше Олена Кравець змогла народити двійню

Відома українська гумористка, акторка та ведуча Олена Кравець в інтерв’ю для ютуб-каналу ведучого Слави Дьоміна розповіла, що перш ніж стати багатодітною мамою, їй довелося пережити дві втрати. У колишньої зірки «Кварталу 95» сталися викидні на одному й тому самому терміні вагітності.

Трагічні події відбулися, коли старшій доньці акторки Маші виповнилося 10 років, і Олена з чоловіком Сергієм вирішили народити другу дитину. Олена згадує, що перша вагітність перервалася на восьмому тижні. Головною причиною цього, на думку зірки, став виснажливий графік роботи, постійні зйомки та гастролі.

Через півтора року Олена завагітніла знову. Знаючи про так звану «пам’ять тіла та мозку», про яку її попереджала лікарка, акторка максимально підготувалася до критичного восьмого тижня: повністю звільнила графік від роботи, нікуди не їздила та намагалася уникати будь-яких стресів. Втім, попри всі застереження, на тому самому терміні ситуація повторилася.

«Швидкість життя, кількість роботи за межею нормальності була. Просто бігли так, що не бачили світу білого. Я вже казала цю фразу, да, як мій терапевт сказав, на такій швидкості діти не народжують. Було переосмислення, потім півтора роки перерви і знов вагітність і на тому ж терміні знов викидень. І ось тоді було боляче подвійно, тому що мені здається, що перший першу втрату ось цю я не пережила до кінця. Вона мене наздогнала потім, А в першому разі я його заглушила, проковтнула. Воно нікуди не пішло і воно потім мене наздогнало. І мені, до речі, тоді ще лікарка моя сказала: "Олено, дивіться, може бути так, що пам'ять мозку", може призвести до того, що саме на тому самому тижні у вас буде таке хвилювання, тому що ви будете пам'ятати, що він був восьмий. І на восьмому тижні у вас буде дуже, ну, ковбасити, бо це пам'ять тіла, це пам'ять жіночих органів. Ну, тому просто в цей момент спокійно живемо, працюємо спокійно, без надриву, спокійно". І я просто готувалася до цього восьмого тижня. Я собі його звільнила. Я нікуди нічого. Хлопці пішли на поступки там десь, я не їздила там щось. Ну, і воно знов сталося. Ну, просто знов сталося на тому самому», — поділилася Олена.

Через кілька років Олена дізналася, що вагітна двійнятами. Сергій знайшов найцінніші слова підтримки, заявивши, що душі тих двох ненароджених малюків повернулися до них. Незабаром двійнята Катя та Іван відсвяткують 10-річчя.

