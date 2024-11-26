«Марія»: як пройшла київська прем’єра фільму

25 листопада у столичному кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулась прем’єра фільму «Марія».

Події фільму «Марія» відбуваються у Парижі в 1970-ті і розповідають бурхливу, прекрасну та трагічну історію кохання найвидатнішої оперної співачки світу, пережиту та переосмислену нею в останні дні життя. Стрічка стала фінальною частиною трилогії біографічних фільмів про визначних жінок в історії від режисера Пабло Ларраїна, який до того вже зняв історії про Джекі Кеннеді та принцесу Діану.

Головну роль у фільмі зіграла Анджеліна Джолі, вже зараз вона є головною претендеткою на «Оскар» за цю роль.

Гостями київської прем’єри стали співак та тіктокер LOGVIN, блогерки Міла Кузнєцова, Ірина Слюнько, Антоніна Носова «Усвідомлена», Марина Арістова, співачки Анна Завальська, Аліна Завальська, Ne Ta, RIDA, Міла Нітіч, Поліна Дашкова, мольфар Макс Гордєєв, телеведуча Олена Кравець, радіоведуча Ольга Вороніна, телеведуча та акторка Дар'я Трегубова, хореограф Макс Леонов, співак Том Сода, блогер Макс Кірєєв, психологиня Дар'я Сокол та інші.

Стрічка «Марія» стартує в українському прокаті з 28 листопада.