ICTV2 знімає шостий сезон детективу «Розтин покаже»: перші подробиці

27 травня 2026 19:41 Олександр КІва
Один із найпопулярніших українських серіалів «Розтин покаже» повернеться на екрани з 20-ма новими епізодами. Телеканал ICTV2 розпочав зйомки шостого сезону.

Попередній сезон серіалу став абсолютним хітом ефіру: його подивилися 6,9 мільйона глядачів — фактично кожен четвертий українець. Нові серії обіцяють ще більше драйву, столичного колориту та сюжетних поворотів. В головних ролях – відомі актори: Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга, а також в нових серіях ролі виконуватимуть Андрій Фединчик та Даніїл Маржець.

“Розтин покаже” розповідає про будні судово-медичного бюро. Над розкриттям злочинів працює талановита команда: судмедекспертка Яна Гончар, що знаходить докази злочинів у тілах жертв, її напарник, слідчий Олег Гончар, який ловить правопорушників, криміналісти і експерти, що допомагають у розслідуваннях. 

Що готує новий сезон?

У бюро з’являється новий працівник Микита Фарина, давній приятель Олега Гончара. Він впевнений, що його рідна сестра Олександра, що вважається померлою, насправді жива, і начебто він її бачив. Олег разом з колегами береться за справу…

Щосерії на глядачів чекають міцні і цікаві детективні кейси. Але крім цього буде й багато нового, про що розповів продюсер Михайло Майліс:

“З’являться нові персонажі, яких зіграють Андрій Фединчик, Даніїл Маржець та ін. Через постійні обстріли команді бюро доведеться переїхати в інший офіс, де вони почуватимуться більш безпечно. Цього сезону буде більше екшену: гонитв, бійок, трюків та ін. Щодо локацій акцент буде зроблений саме на Києві: багато подій відбуватимуться у знакових і впізнаваних місцях, в кадрі з’являться Пейзажна алея, дворики Подолу, Воздвиженка та інші улюблені території столиці”.

Головна інтрига: чи буде хепі-енд для Яни та Олега?

У минулому сезоні дороги Яни і Олега розійшлися: і він, і вона знайшли інших. Можливо, вони залишаться просто колегами і добрими приятелями? А може, зрозуміють, що мають бути разом попри усі непорозуміння? Адже стосунки головної пари франшизи будуть однією з центральних інтриг сезону.

“Ми були дуже раді повернутися на знімальний майданчик серіалу «Розтин покаже», бо за роки існування проєкту наша акторська команда перетворилась на справжню кінородину. Ми добре відчуваємо одне одного, нам легко і приємно працювати. Стосовно мого персонажа скажу так: у Гончара виклики будуть, але він впорається сам та за допомоги своїх колег і близьких», – розповідає актор Артемій Єгоров, виконавець ролі Олега Гончара.

Персонажі у нових обставинах

Зміни відбудуться у житті всіх з родини персонажів. 

Глядачам цікаво буде дізнатися, хто народився у Зіновія з Анжелою і як вони справляються з роллю молодих батьків? 

Як складуться стосунки у дотепного Свята і Насті? Чи зможе Свят змінитися і бути більш серйозним?

Що станеться далі з головою бюро Семеном Карпенком, адже він планував залишити відділок? І кого з нових персонажів побачимо?

В головних ролях: Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга, Даніїл Маржець, Андрій Фединчик, Анастасія Пустовіт та ін.

