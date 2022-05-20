Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним
Ведучий Нового каналу Олександр Педан розповів про перший день війни та про те, як з сім’єю добирався з Києва в рідний Хмельницький 18 годин.
Десь опівночі я повертався додому центром міста. Навіть сторіс записав про те, який класний і спокійний Київ. Хотів виставити це відео, але якось рука не піднялася. Думаю: «Почекаю до ранку». І от це «почекаю» стало фатальним, – розповів він Сергію Нікітюку в YouTube-проекті Нового каналу «Предметка». – Десь о 5:30, коли почало прилітати в Київ, я, як і всі, зрозумів, що почалася війна. Люди телефонують, щось кричать... Мене набрав наш знайомий з Міністерства оборони й попросив, щоб я вивіз на захід України свою сім’ю, а його дружина з дітьми їхали б за нами слідом.
Ранок сім’ї телеведучого 24 лютого нічим, напевно, не відрізнявся від ранку кожного українця. Всі метушились. А Олександр, аби заспокоїтися, взявся за неочікувану на той момент справу.
Пам’ятаю, моя дружина Інна бігає, а в мене такий шок, дисонанс у голові, не міг повірити в усе це. Взяв бритву й почав спокійно голитись. Аби подумати, – каже Педан. – Інна навколо мене п’ять разів вже пробігла з документами. Запитала, що зі мною, а я відповів: «Не знаю, коли наступного разу поголюся». Так і сталося. Тривожна валіза, до речі, була готова лише в доньки, якій на той момент було 16 років. Тільки Лера переживала. А я реально не вірив. Сподівався, що це неможливо у ХХІ столітті. Та взагалі зазвичай швидко збираюся, тож за п’ять хвилин взяв найнеобхідніше, що тоді було актуально. Ми сіли й поїхали в Хмельницький. Їхали 350 кілометрів 18 годин!
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