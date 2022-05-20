Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведучий Олександр Педан Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу Олександр Педан розповів про перший день війни та про те, як з сім’єю добирався з Києва в рідний Хмельницький 18 годин.