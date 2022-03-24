Олександр Педан запустив всеукраїнські онлайн-уроки фізкультури

24 марта 2022 12:35 Туренко Андрей
Олександр Педан запустив всеукраїнські онлайн-уроки фізкультури
Ведучий Олександр Педан
пресс-служба Нового канала

Ведучий Олександр Педан намагається підтримати фізичний та моральний дух маленьких українців.

Ведучий Нового каналу Олександр Педан разом зі своїм спортивним рухом Junior, який співпрацює з Міністерством освіти і науки України, запустив онлайн-уроки фізкультури для дітей та підлітків з усієї України. 

Раніше такі заняття проводилися під час карантину, а зараз відновилися через повномасштабну війну. 

По-перше, ВООЗ рекомендує зараз займатися спортом, особливо діткам та підліткам. Це знімає тривожність та запобігає депресії. По-друге, дитячі психологи кажуть, що саме фізкультура допомагає дітям «повернутися до свого тіла» й відчути себе собою. Важкий психологічний стан та відсутність фізичної активності є небезпечним поєднанням, адже дитина має постійно розвиватися та контролювати своє тіло. По-третє, фізична активність сприяє виділленню дофаміна – гормону щастя, що теж допомагає почуватися краще, – поділився Олександр Педан.

пресс-служба

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Зараз у телеграм-каналі Junior активно збирають вчителів фізкультури, молодших класів та директорів і проводять їм майстер-класи від їхніх найактивніших педагогів, які до того мали досвід проведення уроків фізичної культури онлайн.

Насправді, зараз дітей не так багато. Наразі ми активніше працюємо з учителями, але вони вже почали залучати своїх вихованців. Діти, які до того вже навчалися онлайн, дуже класно сприймають, вони активні, але є й багато новеньких. Дуже приємно, що долучаються дітки з різних регіонів, навіть з тих, де ведуться активні бойові дії. Звісно, не завжди існує можливість вмикати камери через поганий інтернет. Але вони мають бажання, і це найголовніше. Тут важливо сказати, що це не просто урок фізкультури, на якому можна порухатися, він несе ще й функцію соціалізації. Ми намагаємося об’єднати дітей, які тимчасово перемістилися чи емігрували, щоб вони відчули себе в колективі та не почувалися покинутими, – розповів ведучий.

Нагадаємо, 

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