Святослав Гринчук під час війни уперше написав свою пісню під гітару і присвятив Україні

24 марта 2022 00:10 Туренко Андрей
Святослав Гринчук під час війни уперше написав свою пісню під гітару і присвятив Україні
Ведучий Святослав Гринчук
пресс-служба канала 1+1

Ведучий марафону новин Святослав Гринчук під час війни написав і заспівав патріотичну пісню.

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Ведучий 1+1 Святослав Гринчук поділився у ТікТок авторською піснею зі словами: «Україна буде вічно жити, доки гучно сміються діти».

Кажуть, що у такі часи, як зараз - багато людей роблять те, чого ніколи досі не робили. Я от спробував написати пісню - зізнається ведучий новин ТСН на 1+1 Святослав Гринчук.

Ведучий Святослав Гринчук / пресс-служба канала 1+1

У своєму тіктоці він заспівав пісню, яку сам написав  та зіграв на гітарі. У ній Святослав надихає всіх вірити в перемогу України, не здаватися і підбадьорює всіх навколо. З надією і усмішкою промовляє такі рядки: «Україна буде вічно жити, доки гучно сміються діти».

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Святослав Гринчук зізнається, що написав пісню під час повітряної тривоги сидячи у коридорі - у своїй квартирі у Києві. Він був сам (дружину і доньку кількома тижнями раніше відправив у більш безпечне місце). Побачив гітару, що вже давно «припадала пилом» у кутку, взяв до рук і почав перебирати струни.

Словом, спершу я просто спробував підібрати акорди для гімну України, а потім його початок - розвинув у іншу просту мелодію. Швиденько накидав слова. Мабуть, вони про кожного з нас, хто сьогодні чекає, коли війна закінчиться, і після перемоги буде змога побачити тих, із ким нас розлучили обставини. Для мене це моя дружина, моя донька, десь мабуть, підсвідомо, я адресовував ці слова до них, але уявляв собі і багатьох українських оборонців, волонтерів, лікарів та інших без перебільшення героїв нашого часу, які чекають зустрічі з найріднішими і не втрачають оптимізму, - так прокоментував свій творчий експеримент Святослав.

Також ведучий активно підтримує українців у коментарях та закликає всіх брати участь у інформаційній війні з агресором. Він звертається до всіх користувачів Інстаграм та Фейсбук, особливо до росіян, аби розповсюдити правду та відкрити очі на те, що відбувається зараз в Україні. Закликає припинити війну та відстоювати мир та правду.

@svatishka Про всіх, хто чекає, коли це вже закінчиться, щоб після перемоги побачити усіх, кого давно не бачив 😉 Перезалив трохи світліше 😏#щеневмерла #славаукраїні #stopthewar ♬ оригінальний звук - Святослав Гринчук

Нагадаємо, 

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