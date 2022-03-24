Святослав Гринчук під час війни уперше написав свою пісню під гітару і присвятив Україні
Ведучий марафону новин Святослав Гринчук під час війни написав і заспівав патріотичну пісню.
Кажуть, що у такі часи, як зараз - багато людей роблять те, чого ніколи досі не робили. Я от спробував написати пісню - зізнається ведучий новин ТСН на 1+1 Святослав Гринчук.
У своєму тіктоці він заспівав пісню, яку сам написав та зіграв на гітарі. У ній Святослав надихає всіх вірити в перемогу України, не здаватися і підбадьорює всіх навколо. З надією і усмішкою промовляє такі рядки: «Україна буде вічно жити, доки гучно сміються діти».
Словом, спершу я просто спробував підібрати акорди для гімну України, а потім його початок - розвинув у іншу просту мелодію. Швиденько накидав слова. Мабуть, вони про кожного з нас, хто сьогодні чекає, коли війна закінчиться, і після перемоги буде змога побачити тих, із ким нас розлучили обставини. Для мене це моя дружина, моя донька, десь мабуть, підсвідомо, я адресовував ці слова до них, але уявляв собі і багатьох українських оборонців, волонтерів, лікарів та інших без перебільшення героїв нашого часу, які чекають зустрічі з найріднішими і не втрачають оптимізму, - так прокоментував свій творчий експеримент Святослав.
Також ведучий активно підтримує українців у коментарях та закликає всіх брати участь у інформаційній війні з агресором. Він звертається до всіх користувачів Інстаграм та Фейсбук, особливо до росіян, аби розповсюдити правду та відкрити очі на те, що відбувається зараз в Україні. Закликає припинити війну та відстоювати мир та правду.
@svatishka Про всіх, хто чекає, коли це вже закінчиться, щоб після перемоги побачити усіх, кого давно не бачив 😉 Перезалив трохи світліше 😏#щеневмерла #славаукраїні #stopthewar ♬ оригінальний звук - Святослав Гринчук
Нагадаємо,