Девід Бекхем віддав свої сторінки в Instagram і Facebook лікарці з Харкова

20 марта 2022 20:18 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Девід Бекхем віддав свої сторінки в Instagram і Facebook лікарці з Харкова
Футболіст Девід Бекхем
instagram.com/davidbeckham

Світова зірка Девід Бекхем використовує усі можливі методи, щоб допомогти Україні фінансово, а також правдиво висвітлити події страшної війни.

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Тому британським футболістом Девідом Бекхемом було прийнято рішення на день віддати свої сторінки в Instagram і Facebook лікарці з Харкова. Ірина Кондратова – завідуючка обласним перинатальним центром у Харкові.

У сторіз Ірина розповідає і показує, в яких умовах живуть породілля і лікарі. Так Девід Бекхем вирішив заохочувати донатити у фонд UNICEF для допомоги Україні.

Увесь світ побачить правду про життя у бомбосховищах, про появу там нового життя. До слова, на сторінці у Бекхема в Instagram підписників більш ніж 71 мільйон.

Раніше ми писали, що Девід та Вікторія Бекхем організували гуманітарну допомогу і пожертвували $1 млн українським дітям.

Нагадаємо,

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