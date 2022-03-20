Девід Бекхем віддав свої сторінки в Instagram і Facebook лікарці з Харкова

Світова зірка Девід Бекхем використовує усі можливі методи, щоб допомогти Україні фінансово, а також правдиво висвітлити події страшної війни.

Тому британським футболістом Девідом Бекхемом було прийнято рішення на день віддати свої сторінки в Instagram і Facebook лікарці з Харкова. Ірина Кондратова – завідуючка обласним перинатальним центром у Харкові.

У сторіз Ірина розповідає і показує, в яких умовах живуть породілля і лікарі. Так Девід Бекхем вирішив заохочувати донатити у фонд UNICEF для допомоги Україні.

Увесь світ побачить правду про життя у бомбосховищах, про появу там нового життя. До слова, на сторінці у Бекхема в Instagram підписників більш ніж 71 мільйон.

Раніше ми писали, що Девід та Вікторія Бекхем організували гуманітарну допомогу і пожертвували $1 млн українським дітям.

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