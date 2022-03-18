Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розійшлися після 11 років стосунків

18 марта 2022 19:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розійшлися після 11 років стосунків
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес
instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес більше не разом. Пара прийняла рішення розірвати стосунки після 7 років шлюбу.

Читайте такжеСергій Притула розповів, як він забезпечує ЗСУ та ТРО всім необхідним
Про розставання одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу повідомила на своїх сторінках у соцмережах. Надя Дорофєєва і Володимир Дантес опублікували спільний допис в Instagram.

Ніколи не буде вірного часу. Ця історія розпочалася 5 серпня 2011 року у поїзді. Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили один одного з першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Стали найкрасивішою парою шоу-бізнесу, їхні стосунки стали прикладом для багатьох. Ця пара стала найріднішими людьми один одному і це найближчі друзі. Такими вони залишаються. Єдине ... вони просто тепер не разом. Багато хто скаже: «Ніііі! Ми не хочемо цього! На що ми відповімо: «Ну чого ви повісили носа?) Ми ж не ваші іграшки) Ми не зникаємо з життя одне одного». Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти. Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй волі. Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Можливо це якось відволіче вас і розбавить стрічку новин. З відкритим серцем! З любов'ю до один одного, Ваші Надя та Вова. PS. Дантесіков і Додошат не чекайте)

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Володимир Дантес та Надя Дорофеєва завершили відносини, які тривали 11 років. Пара після 6 років шлюбу розлучається.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Дантес новини Надя Дорофєєва Володимир Дантес розставання Інстаграм особисте життя зірок

Материалы по теме

Врятованого від війни з передмістя Києва песика, якого покинули господарі, прихистили ведучі 1+1
Новости

Врятованого від війни з передмістя Києва песика, якого покинули господарі, прихистили ведучі 1+1
Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей
Новости

Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей
Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Новости

Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Леся Нікітюк у Хмельницькому відкрила Координаційний центр прийому переселенців
Новости

Леся Нікітюк у Хмельницькому відкрила Координаційний центр прийому переселенців
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей

Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей
Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку

Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо

Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо

Популярное видео

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK