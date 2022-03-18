Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розійшлися після 11 років стосунків
18 марта 2022 19:50
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес
instagram.com/vladimirdantes
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес більше не разом. Пара прийняла рішення розірвати стосунки після 7 років шлюбу.
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес опублікували спільний допис в Instagram.
Ніколи не буде вірного часу. Ця історія розпочалася 5 серпня 2011 року у поїзді. Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили один одного з першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Стали найкрасивішою парою шоу-бізнесу, їхні стосунки стали прикладом для багатьох. Ця пара стала найріднішими людьми один одному і це найближчі друзі. Такими вони залишаються. Єдине ... вони просто тепер не разом. Багато хто скаже: «Ніііі! Ми не хочемо цього! На що ми відповімо: «Ну чого ви повісили носа?) Ми ж не ваші іграшки) Ми не зникаємо з життя одне одного». Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти. Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй волі. Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Можливо це якось відволіче вас і розбавить стрічку новин. З відкритим серцем! З любов'ю до один одного, Ваші Надя та Вова. PS. Дантесіков і Додошат не чекайте)
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес та Надя Дорофеєва завершили відносини, які тривали 11 років. Пара після 6 років шлюбу розлучається.
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