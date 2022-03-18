Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розійшлися після 11 років стосунків Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес більше не разом. Пара прийняла рішення розірвати стосунки після 7 років шлюбу.