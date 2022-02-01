Позитив признался, что инициатором распада группы "Время и Стекло" была Надя Дорофеева

1 февраля 2022 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Позитив признался, что инициатором распада группы
Позитив и Надя Дорофеева
instagram.com/vremyaisteklo

Алексей Завгородний (Позитив) раскрыл подробности распада популярной группы "Время и Стекло".

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Участник группы Mozgi, и экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив в откровенном интервью для YouTube-канала Лизы Дидковской раскрыл правду о распаде дуэта с Надей Дорофеевой.

Алексей признался, что инициатором была его коллега. Надя хотела уже выступать сольно, была полностью готова к этому, поговорила с Потапом об этом и Ириной Горовой.

Сольная певица DOROFEEVA / instagram.com/nadyadorofeeva

А вот Позитив не понимал такого резкого решения Дорофеевой. Артист готов был еще поработать в группе.

Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками, – говорит в интервью Позитив. – Надя мне неоднократно говорила, что мы заигрались с дуэтом и надо идти дальше. Я бы мог еще поработать в группе и Надя тоже. Мне распад казался глупой идеей, но в итоге я согласился. Тут было Надино рвение, она настояла.

Сейчас между Надей и Алексеем дружеские отношения. Они записываются в одной студии. Слышат демки друг друга, могут дать совет и сказать свое мнение по трекам, которые готовятся к выходу.

Напомним,

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