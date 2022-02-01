Руслан Сеничкин провел праздники в компании любимых женщин и рассказал о своем заветном желании

Звездный холостяк и телеведущий Руслан Сеничкин рассказал, как провел Новогодние праздники в кругу самых родных, и поделился эксклюзивными фото своей семьи в Фейсбук.

Год Водяного Тигра телекулинар Руслан Сеничкин встретил в компании любимых леди: мамы Веры Антоновны, сестер-двойняшек Анны и Татьяны и племянницы Ники – в Киеве. В преддверии февраля месяца и Китайского Нового Года Руслан решил поделиться эксклюзивными фото на своем Фейсбуке.

Руслан Сеничкин с семьей / facebook.com/RuslanSenichkin

Ведущий признался, давно не собирался семьей за одним столом, поэтому в этом году решил это изменить:

Буквально за пару дней до праздника сказал родным: «А приезжайте все вместе на Новый Год ко мне». Они быстро взяли билеты и приехали в Киев! – отмечает Руслан.

Руслан Сеничкин с племянницей / facebook.com/RuslanSenichkin

Отметим, Руслан Сеничкин – неутомимый путешественник. До времен пандемии нередко путешествовал по миру в поисках новых впечатлений, вдохновения и рецептов, которыми потом делился со зрителями Сніданок з 1+1. Сейчас Сеничкин все чаще открывает новые, неизведанные места уже в Украине. Поэтому и своим девушкам устроил интересный маршрут по Киеву.

Мы много гуляли, путешествовали! Были на озере в Пуще-Водице. На ВДНХ танцевали с Никой у павильона Голоса страны и Танцев со звездами. Посетили разные резиденции Санты Клауса. Ну и конечно не обошли главную елку Страны! В этом году она особенно хороша!

Руслан Сеничкин с племянницей / facebook.com/RuslanSenichkin

Во время прогулки семья сделала атмосферное общее фото, которое собрало тысячи лайков и сотни комментариев за считанные часы. Поклонники также отметили большое сходство Руслана с мамой и сестрами:

«Словно две капли воды», «Вы так похожи - видно, что это семья! Девушки невероятно красивые!»

Напоследок, телезвезда добавил, что на Новый Год загадал желание – скорее переехать в собственный загородный домик, который он строит уже четвертый год.

Напомним,