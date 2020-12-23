Печенье в печенье: простой рецепт выпечки от Руслана Сеничкина
Хотите к Новому году приготовить какие-нибудь необычные печенья - тогда этот рецепт именно для вас.
Ингредиенты:
- мука- 270 г
- кукурузный крахмал, - 1ч.л
- сода - 1 ч.л.
- растопленное сливочное масло -160г
- тростниковый сахар - 135 г
- обычный сахар - 100 г
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- 1 яйцо + 1 желток,
- арахисовое масло - 2 ст.л.
- черный шоколад - 175 г
- соленые крендельки – 100 г
- морская соль для присыпки
Способ приготовления:
- В посудине смешиваем сухие ингредиенты: кукурузный крахмал, соль, соду и муку. Перемешиваем все венчиком.
- В отдельную миску кладем сливочное растопленное масло. Добавляем одно яйцо и один желток, сахар: белый обычный, коричневый тростниковый и ванильный. Все перемешиваем. Когда ингредиенты более-менее перемешались, добавляем арахисового масла.
- Смешиваем две наши смеси. Советую добавить сюда шоколадных капель, или натертый черный шоколад, а еще раздавлены рукой наши кренделя, которые надо просто раздавить руками.
- Хорошо вымешиваем тесто и кладем на 2 часа отдохнуть в холодильнике.
- Затем берем противень для запекания. И делаем руками шарики, кладем крендель и сверху посыпаем морской солью. Ставим в печь при температуре 170 градусов на 25 минут.
Совет: Должен отметить, что для меня секретный ингредиент в этом десерте - именно морская соль. Ведь она является естественным усилителем вкуса, поэтому попробуйте печенье в печенье на контрасте. И хороших всем праздников!