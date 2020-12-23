Печенье в печенье: простой рецепт выпечки от Руслана Сеничкина

23 декабря 2020 18:40 Юлия Крутиева
Печенье в печенье: простой рецепт выпечки от Руслана Сеничкина
Печенье в печенье: простой рецепт выпечки от Руслана Сеничкина
пресс-служба

Хотите к Новому году приготовить какие-нибудь необычные печенья - тогда этот рецепт именно для вас.

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Ведущий "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин делится простым рецептом печенья в печенье.

Ингредиенты:

  • мука- 270 г
  • кукурузный крахмал, - 1ч.л
  • сода - 1 ч.л.
  • растопленное сливочное масло -160г
  • тростниковый сахар - 135 г
  • обычный сахар - 100 г
  • ванильный сахар - 1 ч.л.
  • 1 яйцо + 1 желток,
  • арахисовое масло - 2 ст.л.
  • черный шоколад - 175 г
  • соленые крендельки – 100 г
  • морская соль для присыпки

Печенье в печенье: простой рецепт выпечки от Руслана Сеничкина / пресс-служба

Способ приготовления:

  1. В посудине смешиваем сухие ингредиенты: кукурузный крахмал, соль, соду и муку. Перемешиваем все венчиком.
  2. В отдельную миску кладем сливочное растопленное масло. Добавляем одно яйцо и один желток, сахар: белый обычный, коричневый тростниковый и ванильный. Все перемешиваем. Когда ингредиенты более-менее перемешались, добавляем арахисового масла.
  3. Смешиваем две наши смеси. Советую добавить сюда шоколадных капель, или натертый черный шоколад, а еще раздавлены рукой наши кренделя, которые надо просто раздавить руками.
  4. Хорошо вымешиваем тесто и кладем на 2 часа отдохнуть в холодильнике.
  5. Затем берем противень для запекания. И делаем руками шарики, кладем крендель и сверху посыпаем морской солью. Ставим в печь при температуре 170 градусов на 25 минут. 

Совет: Должен отметить, что для меня секретный ингредиент в этом десерте - именно морская соль. Ведь она является естественным усилителем вкуса, поэтому попробуйте печенье в печенье на контрасте. И хороших всем праздников!

 

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