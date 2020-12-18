Имбирные пп-пряники ко Дню святого Николая: рецепт от Марины Боржемской
18 декабря 2020 00:40
Имбирные пп-пряники ко дню Святого Николая: рецепт от Марины Боржемской
pixabay.com
Простой рецепт имбирных пряников. Как приготовить дома имбирные пряники и не потолстеть - пп рецептом делится Марина Боржмеская.
Марина Боржемская поделилась рецептом пп пряников.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 ст.л. корицы
- 2 ч.л. молотого имбиря
- 5 ст.л. какао
- 1 пачка ванилина
- 100 г сливочного масла
- 100 г кокосового масла
- 6 ст.л. мёда
- 30 г разрыхлителя
- 2 ст.л. стевии
- Мука -> ровно сколько, сколько возьмёт тесто до плотного тугого замеса (мы используем цельнозерновую, рисовую и кукурузную муку в свободных пропорциях)
Способ приготовления:
- Разогреваем мед (чтоб растаял), снимаем его с огня и добавляем масло -> перемешиваем до растворения.
- Отдельно взбиваем яйца и стевию в крепкую пену, добавляем все приправы + масло с мёдом, затем частями вводим муку, пока тесто не станет тугим и даём ему отдохнуть 30 мин.
- Далее кусочек теста обминаем и расскатываем сразу на пергамент и выдавливаем формочками будущие пряники (лишнее убираем). Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 170° градусов. Время выпекания зависит от размера пряника -> от 6 до 10 мин (если любите пряники посуше, можно подержать до 12-13 мин.).
- Затем готовые пряники остужаем и храним в закрытой упаковке, чтобы сохранить мягкость. Если готовите выпечку для детей, можно украсить пряники глазурью. Имбирного вам настроения!
Имбирные пп-пряники ко дню Святого Николая: рецепт от Марины Боржемской / instagram.com/insta_borzhemsky
Напомним,