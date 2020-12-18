Имбирные пп-пряники ко Дню святого Николая: рецепт от Марины Боржемской

18 декабря 2020 00:40 Юлия Крутиева
Имбирные пп-пряники ко Дню святого Николая: рецепт от Марины Боржемской
Имбирные пп-пряники ко дню Святого Николая: рецепт от Марины Боржемской
pixabay.com

Простой рецепт имбирных пряников. Как приготовить дома имбирные пряники и не потолстеть - пп рецептом делится Марина Боржмеская.

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Имбирные пряники уже давно стали атрибутом Нового года и Рождества. Однако многие пекут их ко Дню святого Николая. Поэтому накануне праздника Марина Боржемская поделилась рецептом пп пряников.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 ст.л. корицы
  • 2 ч.л. молотого имбиря
  • 5 ст.л. какао
  • 1 пачка ванилина
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г кокосового масла
  • 6 ст.л. мёда
  • 30 г разрыхлителя
  • 2 ст.л. стевии
  • Мука -> ровно сколько, сколько возьмёт тесто до плотного тугого замеса (мы используем цельнозерновую, рисовую и кукурузную муку в свободных пропорциях)

Способ приготовления:

  1. Разогреваем мед (чтоб растаял), снимаем его с огня и добавляем масло -> перемешиваем до растворения.
  2. Отдельно взбиваем яйца и стевию в крепкую пену, добавляем все приправы + масло с мёдом, затем частями вводим муку, пока тесто не станет тугим и даём ему отдохнуть 30 мин.
  3. Далее кусочек теста обминаем и расскатываем сразу на пергамент и выдавливаем формочками будущие пряники (лишнее убираем). Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 170° градусов. Время выпекания зависит от размера пряника -> от 6 до 10 мин (если любите пряники посуше, можно подержать до 12-13 мин.).
  4. Затем готовые пряники остужаем и храним в закрытой упаковке, чтобы сохранить мягкость. Если готовите выпечку для детей, можно украсить пряники глазурью. Имбирного вам настроения!

Имбирные пп-пряники ко дню Святого Николая: рецепт от Марины Боржемской / instagram.com/insta_borzhemsky

Напомним,

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