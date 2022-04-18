Паска за рецептом Володимира Ярославського - відео
18 апреля 2022 19:15
Паска за рецептом Володимира Ярославського - відео
пресс-служба
Суддя шоу «МастерШеф» на СТБ Володимир Ярославський поділився у соцмережі рецептом паски. Дізнайтеся поради шеф-кухаря про те, як приготувати дуже смачну випічку, в матеріалі.
Великдень. Телеведучий та шеф-кухар Володимир Ярославський показав у Instagram, як приготувати смачну паску.
Дуже смачний рецепт! На 8 штук 130 мм форм, майже 500 г кожна. Шукав швидкий рецепт, але все одно виходить 8 годин на все з перервами.
Інгредієнти:
- 450 мл молока;
- 525 г яйця (майже 10 шт, плюс 3-4 на глазур);
- 550 г цукру (плюс 260 на глазур);
- 4 г солі;
- 400 г вершкового масла;
- 1500 г борошна;
- 27 г сухих дріжджів;
- 400-500 г родзинок та сушеної журавлини;
- 2 г ваніліну.
Готуємо:
- Спочатку у великому сотейнику розігріваємо молоко, щоб воно було теплим.
- Додаємо 50 г цукру і 200 г борошна, і вимішуємо все до однорідної маси.
- Висипаємо в ледь теплу суміш сухі дріжджі, перемішуємо і даємо їм постояти теплому місці 15-20 хв. Маса має суттєво піднятися. Так ви перевіряєте активність дріжджів. При необхідності можна додати ще 30%.
- В’ялену журавлину з родзинками я залив окропом і дав постояти 10-15 хв, потім злив воду.
- Яйця 525 г (10 середніх) вбити у миску, додати цукор, розмішати, додати «опару», перемішати і додати ще 1300 г борошна. Не лякайтесь - тісто буде трохи рідкуватим. Борошно шукайте високобілкове (12-13 г білку на 100 г) - саме для хліба.
- Тісто необхідно досить добре вимішати.
- Відставляю тісто на 40 хв в тепле місце, щоб воно піднялося.
- Потім дістаю його і додаю нарізане кубиками вершкове масло кімнатної температури і вимішую тісто поки масло не розійдеться.
- Додав родзинки та журавлину і перемішав.
- Для зручної роботи змащую олією стіл і форми для пасок.
- Розподіляю тісто на 8 частин і розкладаю його по формах.
- Ставлю в ледь теплу духовку підійматися (температура має бути не більше 37 градусів, щоб не вбити дріжджі). Потрібно близько 3 годин.
- Десь посередині я пензликом змочив поверхню пасок водою, щоб вони не сохли.
- Паски підійшли у 3.5 рази.
- Випікав їх я при 165 градусах з конвекцією 40 хвилин (температура в середині паски була 99.9 Цельсію).
- Дав паскам охолонути.
Поки паски холонули, я приготував глазур:
- взбив 130 г білку, додав потроху 260 г цукру (краще використовувати цукрову пудру) і декілька крапель лимону, можна використати оцет;
- потім прикрашаю паски, занурюючи їх верхівкою в глазур, вирівнюю її ложкою та декорую їх цукровими кульками та сушеними ягодами», - ділиться Володимир.