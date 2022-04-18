Паска за рецептом Володимира Ярославського - відео

18 апреля 2022 19:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Паска за рецептом Володимира Ярославського - відео
Паска за рецептом Володимира Ярославського - відео
пресс-служба

Суддя шоу «МастерШеф» на СТБ Володимир Ярославський поділився у соцмережі рецептом паски. Дізнайтеся поради шеф-кухаря про те, як приготувати дуже смачну випічку, в матеріалі.

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Навіть у найскладніші часи українці знаходять віддушину у добрих вчинках, світлих подіях та святах. Вже цього тижня в Україні святкуватимуть Великдень. Телеведучий та шеф-кухар Володимир Ярославський показав у Instagram, як приготувати смачну паску.

Дуже смачний рецепт! На 8 штук 130 мм форм, майже 500 г кожна. Шукав швидкий рецепт, але все одно виходить 8 годин на все з перервами.

Інгредієнти:

  • 450 мл молока;
  • 525 г яйця (майже 10 шт, плюс 3-4 на глазур);
  • 550 г цукру (плюс 260 на глазур);
  • 4 г солі;
  • 400 г вершкового  масла;
  • 1500 г борошна;
  • 27 г сухих дріжджів;
  • 400-500 г родзинок  та сушеної журавлини;
  • 2 г ваніліну.

Готуємо:

  1. Спочатку у  великому сотейнику розігріваємо молоко, щоб воно було теплим.
  2. Додаємо 50 г цукру і 200 г борошна, і вимішуємо все до однорідної маси.
  3. Висипаємо в ледь теплу суміш сухі дріжджі, перемішуємо і даємо їм постояти   теплому місці 15-20 хв. Маса має суттєво піднятися. Так ви перевіряєте активність дріжджів. При необхідності можна додати ще 30%.
  4. В’ялену журавлину з родзинками я залив окропом і дав постояти 10-15 хв, потім злив воду.
  5. Яйця 525 г (10 середніх) вбити у миску, додати цукор, розмішати, додати «опару», перемішати і додати ще 1300 г борошна. Не лякайтесь - тісто буде трохи рідкуватим. Борошно шукайте високобілкове (12-13 г білку на 100 г) - саме для хліба.
  6. Тісто необхідно досить добре вимішати.
  7. Відставляю тісто на 40 хв в тепле місце, щоб воно  піднялося.
  8. Потім дістаю його і додаю нарізане кубиками  вершкове масло кімнатної температури  і вимішую тісто поки масло  не розійдеться.
  9. Додав родзинки та журавлину і перемішав.
  10. Для зручної роботи змащую олією стіл і  форми для пасок.
  11. Розподіляю тісто на 8 частин і розкладаю його по формах.
  12. Ставлю в ледь теплу духовку підійматися (температура  має бути не більше 37 градусів, щоб не вбити дріжджі). Потрібно  близько 3 годин.
  13. Десь посередині я пензликом змочив поверхню пасок водою, щоб вони не сохли.
  14. Паски підійшли у 3.5 рази.
  15. Випікав їх я при 165 градусах з конвекцією 40 хвилин (температура в середині  паски була 99.9 Цельсію).
  16. Дав паскам охолонути.

Поки паски  холонули, я приготував глазур:

  1. взбив 130 г білку, додав потроху 260 г цукру (краще  використовувати цукрову пудру) і декілька крапель лимону, можна  використати оцет;
  2. потім прикрашаю  паски, занурюючи їх верхівкою  в глазур, вирівнюю її ложкою  та декорую їх цукровими кульками  та сушеними ягодами», - ділиться Володимир.  

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