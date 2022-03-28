Кухонний лайфхак на час війни: 5 круп, які можна приготувати без варіння

28 марта 2022 12:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Кухонний лайфхак на час війни: 5 круп, які можна приготувати без варіння
Кухонний лайфхак на час війни: 5 круп, які можна приготувати без варіння
pixabay.com

Розказуємо про крупи, які можливо приготувати без газової плити.

  • Гречка

Залийте крупу водою будь-якої температури у співвідношенні 1:2. Залишить на 5-6 годин (оптимально на всю ніч). Зранку ви отримаєте готову гречану кашу.

  • Ячна крупа

Потрібна буде гаряча вода та 2 години часу. Пропорції також 1:2. 

  • Кускус 

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Кускус необхідно залити крутим окропом і залишити під кришкою на 15 хвилин. 

  • Перловка

Ще один варіант для людей, які не можуть підігріти воду. Крупу можна заливати навіть холодную водою, але чекати доведеться 24 години. 

Використовуйте співвідношення 1: 3.

  • Геркулес

Геркулес в принципі передбачає запарювання водою. Вона повинна бути гарячою, доведеться почекати десь 20 хвилин. 

Нагадаємо,

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