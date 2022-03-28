Кухонний лайфхак на час війни: 5 круп, які можна приготувати без варіння
Розказуємо про крупи, які можливо приготувати без газової плити.
- Гречка
Залийте крупу водою будь-якої температури у співвідношенні 1:2. Залишить на 5-6 годин (оптимально на всю ніч). Зранку ви отримаєте готову гречану кашу.
- Ячна крупа
Потрібна буде гаряча вода та 2 години часу. Пропорції також 1:2.
- Кускус
- Перловка
Ще один варіант для людей, які не можуть підігріти воду. Крупу можна заливати навіть холодную водою, але чекати доведеться 24 години.
Використовуйте співвідношення 1: 3.
- Геркулес
Геркулес в принципі передбачає запарювання водою. Вона повинна бути гарячою, доведеться почекати десь 20 хвилин.
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