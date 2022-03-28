Кухонний лайфхак на час війни: 5 круп, які можна приготувати без варіння

Кухонний лайфхак на час війни: 5 круп, які можна приготувати без варіння

Розказуємо про крупи, які можливо приготувати без газової плити.

Гречка

Залийте крупу водою будь-якої температури у співвідношенні 1:2. Залишить на 5-6 годин (оптимально на всю ніч). Зранку ви отримаєте готову гречану кашу.

Ячна крупа

Потрібна буде гаряча вода та 2 години часу. Пропорції також 1:2.

Кускус

Перловка

Кускус необхідно залити крутим окропом і залишити під кришкою на 15 хвилин.

Ще один варіант для людей, які не можуть підігріти воду. Крупу можна заливати навіть холодную водою, але чекати доведеться 24 години.

Використовуйте співвідношення 1: 3.

Геркулес

Геркулес в принципі передбачає запарювання водою. Вона повинна бути гарячою, доведеться почекати десь 20 хвилин.

Нагадаємо,