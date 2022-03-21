Олена Кравець розповіла, як реагують її 5-річні діти на війну

21 марта 2022 20:27 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олена Кравець розповіла, як реагують її 5-річні діти на війну
Акторка Олена Кравець
пресс-служба канала 1+1

Олена Кравець розповіла, як спілкується з дітьми про війну та про благодійні концерти в Європі.

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Акторка студії «Квартал 95» Олена Кравець ексклюзивно долучилась  до ефіру «Сніданок.Онлайн». Наразі вона працює на інформаційному фронті: озвучує мініролики та казки в онлайн-школі «Паляниця», де малечі дотепно та весело пояснюють реалії сьогоднішнього часу, хто такі мародери, джавелін та інше.

Наразі молодші діти Кравець, 5-річні Ваня та Катя, перебувають разом з нею за кордоном. Чоловік Олени залишився у Києві. Учасниця «Квартал 95» ділиться: діти розуміють, що вони не вдома,

Ваня все відчув дуже швидко. Я спочатку намагалася знайти слова, пояснювала, чому ми ночуємо не вдома, чому переїжджаємо. А потім він сказав: «Мама, а там у Києві вибухи? Це на нас росія напала?» Я зізнаюсь, що навіть трохи затремтіла… Син говорить: «Так треба нам не сюди їхати, а до росії. І там їм усе сказати в очі і президенту наваляти». Тобто вони все розуміють. Катя більше закривається від цієї інформації, бачить нас усіх – і їй вже добре. Але вони дуже хочуть додому, як і ми усі. І я їх запевнюю, що ми скоро повернемось, всі будемо разом і буде багато роботи у Києві, треба буде відновлювати наше місто і країну, – розповіла акторка.

Донька Олени Кравець Катя / instagram.com/lennykravets

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Олена зізналась, що зараз дуже сумує за весняним Києвом, за людьми та за життям, коли ти не рахуєш дні.

Акторка також розповіла, що планує долучитись до благодійних концертів у Європі.

Ми з хлопцями та дівчатами, які опинились за межами країни, вирішили зробити низку благодійних концертів по Європі та усі зароблені гроші відправити нашій країні. З 1 квітня ми почнемо, концерти називатимуться «Доброго вечора, ми з України», у вас заплановані і онлайн-трансляції, – поділилась Олена Кравець.

За словами акторки, у концерті візьмуть участь різні коміки, а також музиканти. Анонс концертів відбудеться незабаром.

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