Елена Кравец впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года

Актриса Елена Кравец сделала несколько неожиданных признаний.

Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец очень редко дает интервью. Но если же она и решается на откровенные признания, то делает их в беседе с известными журналистами.

В этот раз разговорить Елену удалось Маше Ефросининой. Актриса стала главной героиней крайнего выпуска авторского YouTube-проекта телеведущей «Экзамен».

В беседе с Машей, Кравец подняла тему кризиса в отношениях, детей, а также впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года. Звезда страдает от крапивницы.

Актриса Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

Три года назад на теле артистки стали появляться пятна. Сначала Елена не обращала пристального внимание на это, но со временем ситуация начала усугубляться.

Кравец уверена, что такая проблема со здоровьем у нее возникла на фоне эмоционального потрясения.

Три года назад ниоткуда, непонятно почему, неведомо как, по какой причине случилась со мной какая-то реакция кожная. Непонятно, на что, на какое-то, наверное, эмоциональное потрясение. Я сейчас уже, конечно, понимаю, на какое, - говорит звезда. - Появилось одно пятно. Я выслала фотографию врачу, она сказала, что это крапивница, проходит максимум через шесть недель: «Не парься». И я не парилась. И вот прошло шесть недель, а крапивница не прошла. Вот уже третий год она со мной. Это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку.

Напомним,