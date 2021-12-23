Елена Кравец впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года

23 декабря 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Елена Кравец впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года
Актриса Елена Кравец
Пресс-служба Квартал 95

Актриса Елена Кравец сделала несколько неожиданных признаний.

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Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец очень редко дает интервью. Но если же она и решается на откровенные признания, то делает их в беседе с известными журналистами.

В этот раз разговорить Елену удалось Маше Ефросининой. Актриса стала главной героиней крайнего выпуска авторского YouTube-проекта телеведущей «Экзамен».

В беседе с Машей, Кравец подняла тему кризиса в отношениях, детей, а также впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года. Звезда страдает от крапивницы.

Актриса Елена Кравец / instagram.com/lennykravets
Три года назад на теле артистки стали появляться пятна. Сначала Елена не обращала пристального внимание на это, но со временем ситуация начала усугубляться.

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Кравец уверена, что такая проблема со здоровьем у нее возникла на фоне эмоционального потрясения.

Три года назад ниоткуда, непонятно почему, неведомо как, по какой причине случилась со мной какая-то реакция кожная. Непонятно, на что, на какое-то, наверное, эмоциональное потрясение. Я сейчас уже, конечно, понимаю, на какое, - говорит звезда. - Появилось одно пятно. Я выслала фотографию врачу, она сказала, что это крапивница, проходит максимум через шесть недель: «Не парься». И я не парилась. И вот прошло шесть недель, а крапивница не прошла. Вот уже третий год она со мной. Это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку.

Напомним, 

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