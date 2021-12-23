Елена Кравец впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года
Актриса Елена Кравец сделала несколько неожиданных признаний.
В этот раз разговорить Елену удалось Маше Ефросининой. Актриса стала главной героиней крайнего выпуска авторского YouTube-проекта телеведущей «Экзамен».
В беседе с Машей, Кравец подняла тему кризиса в отношениях, детей, а также впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года. Звезда страдает от крапивницы.
Три года назад ниоткуда, непонятно почему, неведомо как, по какой причине случилась со мной какая-то реакция кожная. Непонятно, на что, на какое-то, наверное, эмоциональное потрясение. Я сейчас уже, конечно, понимаю, на какое, - говорит звезда. - Появилось одно пятно. Я выслала фотографию врачу, она сказала, что это крапивница, проходит максимум через шесть недель: «Не парься». И я не парилась. И вот прошло шесть недель, а крапивница не прошла. Вот уже третий год она со мной. Это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку.
Напомним,