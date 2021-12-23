Мой секрет: Женя Кот впервые расскажет правду о романе с Ксенией Мишиной

23 декабря 2021 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мой секрет: Женя Кот впервые расскажет правду о романе с Ксенией Мишиной
Мой секрет: герой выпуска Женя Кот
пресс-служба канала СТБ

Провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда – 7 января в эфир СТБ вернется «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

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Первым гостем студии Маши станет судья «Україна має талант» Евгений Кот. О том, как участие в танцевальном проекте с Ксенией Мишиной повлияло на личную жизнь с женой и почему теперь они не могут стать родителями – смотрите в премьерном выпуске «Мой секрет» 7 января.

Мой секрет: герой выпуска Женя Кот / пресс-служба канала СТБ

Только в студии «Мой секрет» Евгений Кот впервые расскажет о романе с Ксенией Мишиной на танцевальном проекте.

Коли ми з Ксюшею познайомилися, після першої зустрічі, я прийшов до Наталі (дружини) і чесно кажу» Ксенія дуже красива. У нас може бути з нею роман»… І був. Ми же цілувалися з Мішиною прямо на паркеті!

Смотрите премьеру «Мой секрет» 7 января в 19:45 на СТБ!

Мой секрет: герой выпуска Женя Кот / пресс-служба канала СТБ

Совсем скоро зрители увидят целый ряд откровенных интервью и шокирующих признаний звезд украинского шоу-бизнеса: Олег Скрипка, Руслана Лыжичко, Слава Каминская, Камалия, Tayanna, Тарас Цымбалюк и другие. Только в студии проекта «Мой секрет» они раскроют такие тайны из личной жизни, которые до сих пор хранили за семью замками.

Напомним,

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