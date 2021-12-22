Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к рождению двойни
Интересные новости пришли со стороны знакомых принца Гарри и Меган Маркл.
После этого следовало интервью супругов известной ведущей Опре Уинфри, после которого они продолжительное время были в натянутых отношениях со всей своей королевской семьей.
Правда, прийти к взаимопониманию с семьей Гарри и Меган все-таки удалось. Совсем скоро они увидятся с родственниками на рождественском ужине.
Гарри и Меган уже проводят исследования по поводу влияния многодетных семей на климат. Они считают, что могут внести более позитивный вклад в мир, воспитывая умных, информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. С тех пор, как в семье появилась Лилибет, Арчи просил маленького братика. Ни Меган, ни Гарри никогда не могут отказать ему! – сообщает источник.
Напомним,