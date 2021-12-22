Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к рождению двойни

22 декабря 2021 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к рождению двойни
Меган Маркл и принц Гарри
Fotobank / GettyImages

Интересные новости пришли со стороны знакомых принца Гарри и Меган Маркл.

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Последние два года выдались для принца Гарри и Меган Маркл довольно нервными. Сначала супруги объявили о решении отказаться от королевских полномочий и стали финансово независимыми. 

После этого следовало интервью супругов известной ведущей Опре Уинфри, после которого они продолжительное время были в натянутых отношениях со всей своей королевской семьей.

Правда, прийти к взаимопониманию с семьей Гарри и Меган все-таки удалось. Совсем скоро они увидятся с родственниками на рождественском ужине.

Меган Маркл и принц Гарри / Fotobank / GettyImages
Но помимо этой темы мир обсуждает недавнее заявление близких друзей принца Гарри и Меган Маркл. Инсайдеры утверждают, что сейчас супруги подумывают о пополнении в семье.

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По данным инсайдера, пара очень хочет, чтобы у них родилась двойня. Ради этого герцоги Сассекские готовы прибегнуть к ЭКО.

Гарри и Меган уже проводят исследования по поводу влияния многодетных семей на климат. Они считают, что могут внести более позитивный вклад в мир, воспитывая умных, информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. С тех пор, как в семье появилась Лилибет, Арчи просил маленького братика. Ни Меган, ни Гарри никогда не могут отказать ему! – сообщает источник.

Напомним, 

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