Эксы-3: эротическая фотосессия и мгновенное старение - ТОП самых ярких испытаний

После финала проекта «Эксы» вспомним самые оригинальные задания третьего сезона.

14 эпизодов реалити про отношения и правила жизни «Эксы» (ведущие – Александр Педан и Наталья Ежова) пролетели на одном дыхании. После финала предлагаем вспомнить самые необычные и яркие задания третьего сезона.

Красивые фото тоже тут, конечно же!

Выгребали за красоту

Красота, как известно, требует жертв. А красота девушек проекта «Эксы» требует энергии парней. Почти на экваторе, в седьмом выпуске, участницам устроили шопинг. За время съемок девушки очень соскучились по покупкам, поэтому ни в чем себе не отказывали.

Шикарные наряды, дорогая обувь, праздничный макияж и прическа обошлись недешево. А самое интересное, что платить за это все нужно было не деньгами, а физической силой. Парни участниц на специальном тренажере, сделанном по принципу гребного, буквально, «выгребали» за шопинг любимых. Когда их силы были на исходе, подключались некоторые девушки.

Не всем удалось отработать покупки, поэтому участницам портили образы. На фотосессию этого выпуска некоторые девушки попали с размазанным макияжем и растрепанными прическами.

Дети на площадке

На третьей неделе «Эксов» ведущих стало четверо. Точнее, Александр Педан и Наталья Ежова взяли с собой на съемки своих дочерей. Конечно, не просто так. 16-летняя Лера (дочь Александра Педана) и 9-летняя Кира (дочь Натальи Ежовой) помогали звездным родителям проводить испытание для участников.

Пары по очереди готовили «званый ужин» и придумывали развлечения, а потом принимали гостей. Но фишка и сложность в том, что они были одеты в специальные комбинезоны, поэтому на двоих имели три ноги и две руки. У кого-то все шло гладко, кто-то терялся, но именно дети на площадке своим позитивом сглаживали неловкие ситуации.

А что в будущем?

В десятом эпизоде пары попали в зиму посреди лета. Рождественский праздник участникам устроила ведущая Наталья Ежова. Под елкой исполнились самые заветные детские желания эксов. Но самым интересным было испытание, когда пары заглянули в будущее и почувствовали себя пенсионерами. Эксы состарились вместе! С помощью специального грима они превратились в бабушек и дедушек и сходили на романтические свидания.

Для меня это было очень тяжело, – делится участница Наталья Пастернак. – В детстве всегда говорила, что доживу максимум до 45 лет. Никогда не видела себя в старости. Хотела, чтобы люди запомнили меня в расцвете сил и красоты. И вот становлюсь бабушкой… Представьте мою эмоцию.

Слишком горячо!

В пятом эпизоде парам устроили откровенную фотосессию. Пикантные снимки были мечтой многих участников, поэтому они отнеслись к заданию с вдохновением. Были, конечно же, и те, кто чувствовал себя максимально не в своей тарелке.

Геворг Берчан не скрывал гнева из-за происходящего, а Маша Красносельская вообще расплакалась во время съемки. Лучше всех с заданием справились Аня Сулима и Августин Козанчук.

На мой взгляд, это лучшее испытание, – признается участница проектов «Эксы» и «Супермодель по-украински» Аня Сулима. – Я не работала, как на профессиональной съемке, и не включала модель, а просто получала удовольствие от процесса. Из-за того, что у меня большой опыт в фотосъемках, прониклась больше других. Совсем не планировала на этом испытании показать модельные навыки. Хотела уделить время Августу. Уверенно могу сказать, что это была самая лучшая фотосессия за всю мою жизнь!

Напомним,