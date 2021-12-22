Эксы-3: эротическая фотосессия и мгновенное старение - ТОП самых ярких испытаний

Эксклюзив 22 декабря 2021 11:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы-3: эротическая фотосессия и мгновенное старение - ТОП самых ярких испытаний
Александр Педан и Наталья Ежова

После финала проекта «Эксы» вспомним самые оригинальные задания третьего сезона.

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14 эпизодов реалити про отношения и правила жизни «Эксы» (ведущие – Александр Педан и Наталья Ежова) пролетели на одном дыхании. После финала предлагаем вспомнить самые необычные и яркие задания третьего сезона.  

Красивые фото тоже тут, конечно же!

Выгребали за красоту

Красота, как известно, требует жертв. А красота девушек проекта «Эксы» требует энергии парней. Почти на экваторе, в седьмом выпуске, участницам устроили шопинг. За время съемок девушки очень соскучились по покупкам, поэтому ни в чем себе не отказывали.

Шикарные наряды, дорогая обувь, праздничный макияж и прическа обошлись недешево. А самое интересное, что платить за это все нужно было не деньгами, а физической силой. Парни участниц на специальном тренажере, сделанном по принципу гребного, буквально, «выгребали» за шопинг любимых. Когда их силы были на исходе, подключались некоторые девушки.

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Не всем удалось отработать покупки, поэтому участницам портили образы. На фотосессию этого выпуска некоторые девушки попали с размазанным макияжем и растрепанными прическами. 

Дети на площадке

На третьей неделе «Эксов» ведущих стало четверо. Точнее, Александр Педан и Наталья Ежова взяли с собой на съемки своих дочерей. Конечно, не просто так. 16-летняя Лера (дочь Александра Педана) и 9-летняя Кира (дочь Натальи Ежовой) помогали звездным родителям проводить испытание для участников.

Пары по очереди готовили «званый ужин» и придумывали развлечения, а потом принимали гостей. Но фишка и сложность в том, что они были одеты в специальные комбинезоны, поэтому на двоих имели три ноги и две руки. У кого-то все шло гладко, кто-то терялся, но именно дети на площадке своим позитивом сглаживали неловкие ситуации.

А что в будущем? 

В десятом эпизоде пары попали в зиму посреди лета. Рождественский праздник участникам устроила ведущая Наталья Ежова. Под елкой исполнились самые заветные детские желания эксов. Но самым интересным было испытание, когда пары заглянули в будущее и почувствовали себя пенсионерами. Эксы состарились вместе! С помощью специального грима они превратились в бабушек и дедушек и сходили на романтические свидания.

Для меня это было очень тяжело, – делится участница Наталья Пастернак. – В детстве всегда говорила, что доживу максимум до 45 лет. Никогда не видела себя в старости. Хотела, чтобы люди запомнили меня в расцвете сил и красоты. И вот становлюсь бабушкой… Представьте мою эмоцию.

Слишком горячо!

В пятом эпизоде парам устроили откровенную фотосессию. Пикантные снимки были мечтой многих участников, поэтому они отнеслись к заданию с вдохновением. Были, конечно же, и те, кто чувствовал себя максимально не в своей тарелке.

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Геворг Берчан не скрывал гнева из-за происходящего, а Маша Красносельская вообще расплакалась во время съемки. Лучше всех с заданием справились Аня Сулима и Августин Козанчук.

На мой взгляд, это лучшее испытание, – признается участница проектов «Эксы» и «Супермодель по-украински» Аня Сулима. – Я не работала, как на профессиональной съемке, и не включала модель, а просто получала удовольствие от процесса. Из-за того, что у меня большой опыт в фотосъемках, прониклась больше других. Совсем не планировала на этом испытании показать модельные навыки. Хотела уделить время Августу. Уверенно могу сказать, что это была самая лучшая фотосессия за всю мою жизнь!

Напомним, 

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