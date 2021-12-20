Леся Никитюк рассказала, как ее изменила работа в реалити "Пара на миллион"
Леся Никитюк стала ведущей проекта «Пара на миллион», которое весной 2022 года покажет Новый канал.
Это мое первое реалити. Поначалу я вела его, как и остальные проекты, но потом во мне открылась другая сторона ведущей – не та, которую все знали до этого. Раньше я соревновалась с мужской командой и боролась за победу в «Хто зверху?», открывала новые страны и локации, рассказывала о тревеле, была гидом для всей страны, – рассказала Леся. – А тут столкнулась с человеческими отношениями, и в процессе меня настолько затянуло, что я перестала говорить привычные фразы, поменялись мои тон и поведение.
Я открыла для себя множество вещей, которые нужно знать всем, кто находится в паре. Если вы хотите найти себе человека для жизни, и чтобы эти отношения были здоровыми, обязательно посмотрите «Пару на миллион» – реалити даст вам невероятный опыт! – призвала ведущая.
Для справки:
В реалити «Пара на миллион» встретятся два разных мира: активные, уверенные в себе и раскрепощенные одинокие девушки, которые все знают о мире Instagram, моды и ивентов, и их полная противоположность – сдержанные одинокие парни, которые все свое время посвящают работе, просмотру научных роликов на YouTube и чтению книг. Уже в первом выпуске участники объединятся в 12 пар. И в таком составе пройдут все последующие испытания, чтобы заработать один миллион гривен! А поддерживать их будут звездные ведущие – королева Instagram Леся Никитюк и интеллигентный юморист Роман Мищеряков.
Премьера реалити «Пара на миллион» – весной 2022 года на Новом канале. Не пропустите!
Напомним,