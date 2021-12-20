Леся Никитюк рассказала, как ее изменила работа в реалити "Пара на миллион"

20 декабря 2021 20:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Никитюк рассказала, как ее изменила работа в реалити
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк стала ведущей проекта «Пара на миллион», которое весной 2022 года покажет Новый канал.

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Ведущую Лесю Никитюк знает вся страна – по четвергам она вместе с самыми яркими звездами украинского шоу-бизнеса борется против мужской команды в шоу «Хто зверху?» на Новом канале, а несколько лет назад объездила весь мир с тревел-шоу «Орел и Решка». Но уже в 2022 году зрители увидят Леди Ле в совершенно новой ипостаси – она стала ведущей реалити «Пара на миллион».

Это мое первое реалити. Поначалу я вела его, как и остальные проекты, но потом во мне открылась другая сторона ведущей – не та, которую все знали до этого. Раньше я соревновалась с мужской командой и боролась за победу в «Хто зверху?», открывала новые страны и локации, рассказывала о тревеле, была гидом для всей страны, – рассказала Леся. – А тут столкнулась с человеческими отношениями, и в процессе меня настолько затянуло, что я перестала говорить привычные фразы, поменялись мои тон и поведение.

Ведущая реалити "Пара на миллион" Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

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Парам участников проекта предстоит проходить самые разнообразные испытания, чтобы заработать миллион. Но попутно они будут учиться строить отношения с противоположным полом: находить точки соприкосновения, переживать друг за друга, принимать со всеми слабостями и недостатками.

Я открыла для себя множество вещей, которые нужно знать всем, кто находится в паре. Если вы хотите найти себе человека для жизни, и чтобы эти отношения были здоровыми, обязательно посмотрите «Пару на миллион» – реалити даст вам невероятный опыт! – призвала ведущая.

Ведущие реалити "Пара на миллион" Леся Никитюк и Роман Мищеряков / пресс-служба Нового канала

Для справки:

В реалити «Пара на миллион» встретятся два разных мира: активные, уверенные в себе и раскрепощенные одинокие девушки, которые все знают о мире Instagram, моды и ивентов, и их полная противоположность – сдержанные одинокие парни, которые все свое время посвящают работе, просмотру научных роликов на YouTube и чтению книг. Уже в первом выпуске участники объединятся в 12 пар. И в таком составе пройдут все последующие испытания, чтобы заработать один миллион гривен! А поддерживать их будут звездные ведущие – королева Instagram Леся Никитюк и интеллигентный юморист Роман Мищеряков.

Премьера реалити «Пара на миллион» – весной 2022 года на Новом канале. Не пропустите!

Напомним,

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