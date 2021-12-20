Битва экстрасенсов-21: кто победил в шоу 19.12.2021

20 декабря 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Битва экстрасенсов-21: кто победил в шоу 19.12.2021
Битва экстрасенсов-21: кто победил в шоу 19.12.2021
пресс-служба канала СТБ

19 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел финальный выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов-21».

Читайте такжеЭкс-участница шоу "Холостяк" выходит замуж
В финале 21 сезона «Битвы экстрасенсов» стало известно имя победительницы. Зрители сделали свой выбор и определили самого сильного экстрасенса 2021 года. Кто же стал победительницей 21 сезона - Патрисия Перу, Жаля Алекперова или Мария Тихая? 

На Церемонии награждения была определена победительница 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Каждая из финалисток была достойна победы, но лучшей стала лишь одна.

Сильнейшим экстрасенсом «Битвы экстрасенсов-21» стала Жаля Алекперова! Большинство телезрителей отдали свой голос именно за нее, и Жаля стала победительницей 21 сезона!

В первую очередь, я хочу поблагодарить всю команду, которая работала над этим сезоном, всем членам съемочной группы. Вы просто невероятные! Я благодарна каждому, кто отдал за меня свой голос. Ваша поддержка подарила мне крылья. Конечно, я благодарна своим родным. Особенно моему брату и папе. Хоть мне и пришлось пойти им наперекор, я благодарна, что они таки приняли мой выбор, - со слезами счастья сказала победительница Жаля Алекперова.

Жаля Алекперова / пресс-служба канала СТБ
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ Битва экстрасенсов новости телешоу финал кто победил в шоу телешоу 2021 Битва экстрасенсов-21

Материалы по теме

Оля Цибульская вспомнила свои курьезные новогодние приключения
Новости

Оля Цибульская вспомнила свои курьезные новогодние приключения
Стосується кожного: Смертельное столкновение на трассе (эфир от 20.12.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Смертельное столкновение на трассе (эфир от 20.12.2021)
Александр Педан поделился снимком с красоткой-дочкой и ее бойфрендом
Новости

Александр Педан поделился снимком с красоткой-дочкой и ее бойфрендом
Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущего
Наука и техника

Затерянный мир: Мясо из пробирки – еда будущегоЭксклюзив

Популярное на сайте

Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее

Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее
Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK