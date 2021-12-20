Битва экстрасенсов-21: кто победил в шоу 19.12.2021
19 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел финальный выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов-21».
На Церемонии награждения была определена победительница 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Каждая из финалисток была достойна победы, но лучшей стала лишь одна.
Сильнейшим экстрасенсом «Битвы экстрасенсов-21» стала Жаля Алекперова! Большинство телезрителей отдали свой голос именно за нее, и Жаля стала победительницей 21 сезона!
В первую очередь, я хочу поблагодарить всю команду, которая работала над этим сезоном, всем членам съемочной группы. Вы просто невероятные! Я благодарна каждому, кто отдал за меня свой голос. Ваша поддержка подарила мне крылья. Конечно, я благодарна своим родным. Особенно моему брату и папе. Хоть мне и пришлось пойти им наперекор, я благодарна, что они таки приняли мой выбор, - со слезами счастья сказала победительница Жаля Алекперова.