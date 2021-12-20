Битва экстрасенсов-21: кто победил в шоу 19.12.2021

Битва экстрасенсов-21: кто победил в шоу 19.12.2021

19 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел финальный выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов-21».

В финале 21 сезона «Битвы экстрасенсов» стало известно имя победительницы. Зрители сделали свой выбор и определили самого сильного экстрасенса 2021 года. Кто же стал победительницей 21 сезона - Патрисия Перу, Жаля Алекперова или Мария Тихая?

На Церемонии награждения была определена победительница 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Каждая из финалисток была достойна победы, но лучшей стала лишь одна.

Сильнейшим экстрасенсом «Битвы экстрасенсов-21» стала Жаля Алекперова! Большинство телезрителей отдали свой голос именно за нее, и Жаля стала победительницей 21 сезона!

В первую очередь, я хочу поблагодарить всю команду, которая работала над этим сезоном, всем членам съемочной группы. Вы просто невероятные! Я благодарна каждому, кто отдал за меня свой голос. Ваша поддержка подарила мне крылья. Конечно, я благодарна своим родным. Особенно моему брату и папе. Хоть мне и пришлось пойти им наперекор, я благодарна, что они таки приняли мой выбор, - со слезами счастья сказала победительница Жаля Алекперова.

Жаля Алекперова / пресс-служба канала СТБ

Напомним,