Григорий Решетник рассказал о партнерских родах, и почему мужчинам стоит на это решиться
Ведущий Григорий Решетник призвал будущих отцов присутствовать при рождении своих детей, и объяснил почему.
Вместе с женой Кристиной он воспитывает трех сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра. И во время рождения всех своих мальчиков он присутствовал.
Это было обоюдное решение, – поделился Решетник за кулисами съемок шоу Нового канала. – Хотя я считаю, что в этом вопросе инициатива должна исходить от женщины. Моя Кристинка сказала, что хочет, чтобы я был рядом. Всем мужчинам советую присутствовать, ведь когда ребенка сначала дают тебе, это незабываемые ощущения. Ты со слезами на глазах встречаешь своего малыша. Признаюсь, что эмоционально к родам невозможно подготовиться. Поэтому я понимаю мужчин, которые теряют сознание, которых выносят из родовой палаты, потому что это очень ответственно для отцов.
Есть очень много выдумок, стереотипов (от тех людей, у которых, видимо, нет детей), что исчезнет сексуальное желание и прочее. Но учитывая количество моих детей, могу сказать, что ничего не исчезает. Я считаю, что мужчина не способен родить ребенка, мы не смогли бы вытерпеть такую боль, пережить такие эмоции, у нас бы разорвался мозг от всего происходящего. Поэтому если позволяет эмоциональное состояние, а будущая мама хочет, то советую партнерские роды, чтобы поддержать жену, – считает Решетник.
Напомним,