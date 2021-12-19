Григорий Решетник рассказал о партнерских родах, и почему мужчинам стоит на это решиться

Ведущий Григорий Решетник призвал будущих отцов присутствовать при рождении своих детей, и объяснил почему.

«Сколько процентов мужчин сознательно решали идти с женой на партнерские роды?» Такой вопрос задали женской команде на шоу «Хто зверху?» (Новый канал). Как показали результаты опроса, таких всего 37%. А в мужской команде среди них не только капитан Сергей Притула, но и телеведущий Григорий Решетник.

Вместе с женой Кристиной он воспитывает трех сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра. И во время рождения всех своих мальчиков он присутствовал.

Это было обоюдное решение, – поделился Решетник за кулисами съемок шоу Нового канала. – Хотя я считаю, что в этом вопросе инициатива должна исходить от женщины. Моя Кристинка сказала, что хочет, чтобы я был рядом. Всем мужчинам советую присутствовать, ведь когда ребенка сначала дают тебе, это незабываемые ощущения. Ты со слезами на глазах встречаешь своего малыша. Признаюсь, что эмоционально к родам невозможно подготовиться. Поэтому я понимаю мужчин, которые теряют сознание, которых выносят из родовой палаты, потому что это очень ответственно для отцов.

Григорий Решетник с семьей / instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник считает, что парные роды объединяют семью, вызывают у партнеров еще большее уважение друг к другу. Поэтому он призывает мужчин решаться на них.

Есть очень много выдумок, стереотипов (от тех людей, у которых, видимо, нет детей), что исчезнет сексуальное желание и прочее. Но учитывая количество моих детей, могу сказать, что ничего не исчезает. Я считаю, что мужчина не способен родить ребенка, мы не смогли бы вытерпеть такую боль, пережить такие эмоции, у нас бы разорвался мозг от всего происходящего. Поэтому если позволяет эмоциональное состояние, а будущая мама хочет, то советую партнерские роды, чтобы поддержать жену, – считает Решетник.

Григорий Решетник с женой и новорожденным сыном / instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним,