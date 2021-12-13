Хто зверху 11 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

13 декабря 2021 21:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
пресс-служба Нового канала

16 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск шоу Хто зверху-11. 17 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 17 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмени ролями» и два новых форматных конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В 17-м выпуске в команде Леси Никитюк сыграют актриса Ксения Мишина, телеведущая Надежда Матвеева и певица VIKTORIA (Вика Смеюха). А в команде Сергея Притулы увидите телеведущего Григория Решетника, главного героя 11 сезона проекта "Холостяк" Михаила Заливако и певца Ivan NAVI.

17 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 16 декабря в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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