Хто зверху 11 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2021)

6 декабря 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Хто зверху 11 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2021)
пресс-служба Нового канала

9 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск шоу Хто зверху-11. 16 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеЭксы-3: смотреть онлайн 12 выпуск от 30.11.2021
Смотрите в 16 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В шестнадцатом выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: артистка Надежда Мейхер, юмористка Алина Гордиенко и актриса Даша Петрожицкая. А в команде Сергея Притулы увидите: музыканта Олега Собчука, актера Эльдара Кабирова и юмориста Влада Курана.

16 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 9 декабря в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Хто зверху Надежда Мейхер Новый Канал Сергей Притула видео Эльдар Кабиров Леся Никитюк Олег Собчук телешоу Дарья Петрожицкая телешоу онлайн Алина Гордиенко телешоу 2021 Хто зверху-11 Влад Куран

Материалы по теме

Кто хочет стать миллионером?: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2021)
Телешоу

Кто хочет стать миллионером?: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2021)
Доктор Комаровский объяснил, почему Дельта поражает в первую очередь детей и молодежь
Новости

Доктор Комаровский объяснил, почему Дельта поражает в первую очередь детей и молодежь
Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 6 декабря 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 6 декабря 2021 года в Украине

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK