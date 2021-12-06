Хто зверху 11 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2021)
6 декабря 2021 01:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2021)
пресс-служба Нового канала
9 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск шоу Хто зверху-11. 16 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 16 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В шестнадцатом выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: артистка Надежда Мейхер, юмористка Алина Гордиенко и актриса Даша Петрожицкая. А в команде Сергея Притулы увидите: музыканта Олега Собчука, актера Эльдара Кабирова и юмориста Влада Курана.
16 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 9 декабря в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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