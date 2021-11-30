Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск от 30.11.2021
30 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 12 выпуск от 30.11.2021
пресс-служба Нового канала
30 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск проекта Эксы-3. 12 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 12 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников совершенно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть – в паре или по отдельности. В двенадцатом выпуске проекта пары столкнутся со страхом разлуки. Они попытаются проходить испытание отдельно друг от друга, но не для друг друга. Участники даже на день ощутят себя Робинзонами Крузо. По результатам недели, одни эксы покинут проект. Кто это будет?
12 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 30 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.