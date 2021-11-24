Эксы 3 сезон 11 выпуск: кто покинул шоу 23.11.2021
23 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 11 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 23.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Представьте: девушку подвешивали над водой на трех веревках. Два парня – ее настоящий экс и партнер этой недели – отвечали на вопросы о ней. Если кто-то ошибался, участнице перерезали одну веревку. Каждому трио задавали по четыре вопроса, после чего девушка либо оставалась на мосту, либо падала вниз. Конечно, со страховкой в виде банджи.
Кстати, первым экстремальное задание испытал ведущий Нового канала Александр Педан.
Высота моста над рекой Тетерев – 43 метра. Когда я приехал на локацию, то и сам решил прыгнуть, чтобы протестить это испытание, – вспоминает ведущий Александр Педан. – Я смог, было кайфово! Единственное, хотел прыгать лицом, а пришлось спиной, потому что солнце светило с другой стороны. Так страшнее, и это была серьезная нагрузка для меня. Кто пробовал лететь в пропасть спиной, тот меня поймет.
Если бы еще с кем-нибудь прыгать, то подумала бы, а сама – точно нет, – делится участница. – Я боюсь высоты. Это дискомфорт, который сложно объяснить. Даже на балкон третьего этажа не выхожу. Придя на испытание, поняла, что мне очень не по себе. Пока стояла и ждала съемку, запомнила каждую дырочку в асфальте. Не могла поднять глаза ни на кого, пыталась преодолеть страх, но так и не решилась прыгнуть. Потом призналась себе и всем, что просто не доверяю. Никому. Как я могу возложить свою жизнь на чьи-то плечи?
Напомним,