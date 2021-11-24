Эксы 3 сезон 11 выпуск: кто покинул шоу 23.11.2021

24 ноября 2021 13:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон 11 выпуск: кто покинул шоу 23.11.2021
Эксы-3: кто покинул шоу в 11 выпуске от 23.11.2021
пресс-служба Нового канала

23 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 11 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 23.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Фишкой 11-й недели на реалити «Эксы» стал обмен партнерами. А финальное задание вообще было максимально экстремальным, потому что проходило на самом высоком подвесном мосту в Европе. 

Представьте: девушку подвешивали над водой на трех веревках. Два парня – ее настоящий экс и партнер этой недели – отвечали на вопросы о ней. Если кто-то ошибался, участнице перерезали одну веревку. Каждому трио задавали по четыре вопроса, после чего девушка либо оставалась на мосту, либо падала вниз. Конечно, со страховкой в виде банджи.

Кстати, первым экстремальное задание испытал ведущий Нового канала Александр Педан.

Высота моста над рекой Тетерев – 43 метра. Когда я приехал на локацию, то и сам решил прыгнуть, чтобы протестить это испытание, – вспоминает ведущий Александр Педан. – Я смог, было кайфово! Единственное, хотел прыгать лицом, а пришлось спиной, потому что солнце светило с другой стороны. Так страшнее, и это была серьезная нагрузка для меня. Кто пробовал лететь в пропасть спиной, тот меня поймет.

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Почти все участники, которым, по условиям испытания, нужно было прыгать, преодолели свой страх и полетели вниз с бешеной скоростью. Не смогла сделать решительный шаг только Наталья.

Если бы еще с кем-нибудь прыгать, то подумала бы, а сама – точно нет, – делится участница. – Я боюсь высоты. Это дискомфорт, который сложно объяснить. Даже на балкон третьего этажа не выхожу. Придя на испытание, поняла, что мне очень не по себе. Пока стояла и ждала съемку, запомнила каждую дырочку в асфальте. Не могла поднять глаза ни на кого, пыталась преодолеть страх, но так и не решилась прыгнуть. Потом призналась себе и всем, что просто не доверяю. Никому. Как я могу возложить свою жизнь на чьи-то плечи?

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Собственно, поэтому девушка вместе со своим парнем Владом попала в зону риска. А также потащила за собой партнера этой недели Августа с его эксом Аней. Решение далось сложно и участникам, и ведущим. В итоге Александр Педан и Наталья Ежова воспользовались единственным за сезон правом вето и оставили на проекте обе пары. Так что реалити не покинул никто.

Напомним, 

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