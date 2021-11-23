Анастасия Приходько впервые показала публике лицо своего сына – фото

В 2021 году жизнь Анастасии Приходько заиграла новыми красками.

Приятная причина тому – рождение третьего ребенка. Весной Анастасия Приходько вместе со своим супругом Александром стали родителями замечательного мальчика.

Все это время Анастасия следовала примеру своих коллег-родителей – не показывала публике наследника. Но под конец осени певица решила сделать своим поклонникам неожиданный сюрприз.

Анастасия Приходько с сыном / instagram.com/prykhodko_official

На своей странице в Инстаграм Приходько опубликовала серию фотографий, на которых во всей красе показала своего 7-месячного сына Луку.

На снимках замечательный мальчик позирует не только с мамой, но и со своей старшей сестрой Наной и братом Гордеем.

Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже 8 месяцев, - пишет в комментариях к снимкам Настя. - Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а еще играть с сестрой и братом. И передаем всем вам огроооомный привет.

Анастасия Приходько с детьми / instagram.com/prykhodko_official

Напомним,