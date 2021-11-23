Анастасия Приходько впервые показала публике лицо своего сына – фото
В 2021 году жизнь Анастасии Приходько заиграла новыми красками.
Все это время Анастасия следовала примеру своих коллег-родителей – не показывала публике наследника. Но под конец осени певица решила сделать своим поклонникам неожиданный сюрприз.
Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже 8 месяцев, - пишет в комментариях к снимкам Настя. - Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а еще играть с сестрой и братом. И передаем всем вам огроооомный привет.