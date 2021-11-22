Павел Прилучный рассказал, что проблемы с лицом и лишним весом были из-за опухоли, кист и операций

В прошлом году актер Павел Прилучный подвергся жесткой критике со стороны поклонников.

Армия фанатов звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного раскритиковала своего кумира из-за лишнего веса. Тогда в комментариях фолловеры писали, что актер запустил себя, перестав следить за своей формой.

Актер Павел Прилучный / instagram.com/bugevuge

И вот, спустя год, Павел в интервью StarHit рассказал, что тогда он не "разжирел", а причиной тому были опухоли. Актеру сделали два сложных хирургических вмешательства на лице, и теперь у него там стоит шесть пластин.

Прилучный отметил, что счастлив, что спустя почти год они стали практически незаметны, и за это время он смог восстановиться.

Актер Павел Прилучный / instagram.com/bugevuge

Однако актер добавил, что в тот период, после операций, у него были обнаружены три кисты. Накануне Нового года их удалили звезде. Из-за травмы у Павла онемела левая часть лица.

Сейчас актер чувствует себя уже хорошо, и поэтому решил поделиться информацией с публикой. Но в тот момент, когда обсуждали его располневшее тело, ему было неприятно про это в СМИ.

Напомним,